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    首頁 > 生活

    清明兒童連假14處國家森林遊樂區 開放12歲以下兒童免費入園

    2026/03/26 11:57 記者楊媛婷／台北報導
    八仙山國家森林遊樂園區有滿滿的芬多精。（圖由林保署提供）

    八仙山國家森林遊樂園區有滿滿的芬多精。（圖由林保署提供）

    清明兒童節連假將屆，農業部林業保育署今（26日）表示，4月3日到6日期間，12歲以下兒童到內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南、富源、太平山（僅開放至鳩之澤）等14處國家森林遊樂區免門票外，還可免費搭烏來台車。

    連假期間不要宅在家，不妨帶著孩子享受森林浴，林保署表示，清明兒童的4天連假期間，該署所屬的14處國家森林遊樂園區內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南、富源、太平山（僅開放至鳩之澤）都開放12歲以下兒童免費入場，其中奧萬大森林遊樂園區4到5月期間還可驚喜相遇螢火蟲，展現森林日夜不同風貌。

    除14處森林遊樂園區兒童可免費入園外，小朋友也可免費搭乘烏來台車，但須成人陪同；林保署表示，森林不只休憩場域，更是孩子認識自然的最佳教室。透過走進森林、觀察動植物與地形景觀，孩子能以五感體驗自然，培養對環境與生態的關懷。

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