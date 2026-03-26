她吃壽司郎險被「灌單千元」釣出大批苦主共鳴...業者回應了

日系連鎖迴轉壽司店「壽司郎」。（資料照）

在全台有多間分店的日系連鎖迴轉壽司店「壽司郎」，近期有民眾發文揭露，日前到南部一家分店用餐，卻在結帳時明細出現多項未點商品，導致總金額多了近1000元，多次向店員反映未點部分商品後，對方才願意協助刪單。該文一出相關討論迅速在網上延燒，還釣出不少有類似經驗的苦主，目前壽司郎已對此事發表回應。

據悉，一名女網友近日在社群平台Threads發文指出，她與親友一起到壽司郎的台南西門店用餐，未料準備結帳時，一行人發現總金額被多收近1000元，檢查點餐平板的消費明細後，發現竟然被多筆未點商品，甚至就被連續做錯3次、最後店員口頭承諾要招待她們的拉麵，也一併列入總消費金額的明細中，讓一行人傻眼不已。

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原PO回憶，她們立即將此事告知店員，對方卻堅稱「電腦顯示就是這樣沒錯」，並要求支付3000多元的帳單，直到她們多次反映並強調沒有點部分商品，店員才終於確認刪單。此事也讓原PO質疑壽司郎的結帳系統與作業流程出現問題，直言「為沒有吃的東西付錢」非常很不合理，呼籲其他人去壽司郎消費，務必提防類似狀況發生。

貼文一出，許多網友紛紛留言回應，「我有被多收60元，多1000也太扯，太瞎」、「我上禮拜去吃也是原本600多變1200，莫名其妙2倍，還好店員有說確實不是那個數字」、「之前去吃遇過系統故障，之後還重複上餐，跟服務人員反應，還不願意退，堅持說是我們自己點的」、「上次吃壽司郎也是被算錯錢，但是是因為出餐的時候盤子顏色就不對了，後來請工作人員協助確認品項，他們的機器是看得到的」。

一名自稱壽司郎前員工的留言解釋，店內結帳除了會依據盤子顏色計價外，其他品項則需「人工輸入系統」，如果遇到店內忙碌或交班情況，確實可能出現這類疏漏。他還提醒，依照壽司郎的標準流程，店員在桌邊結帳時應與消費者當場逐項核對，因此建議消費者務必確認自己的消費明細，避免爭議發生。

綜合《三立新聞》 、《CTWANT》等媒體報導，壽司郎事後回應指出，當天門市在開店前曾進行系統測試，部分測試紀錄並未及時清除，才導致消費者結帳時出現金額異常，經現場人員重新核對後，已即時發現並修正問題，並當場扣除未實際點用的餐點，雙方確認無誤後完成結帳，承諾後續將持續改善門市作業流程與核對機制。

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