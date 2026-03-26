台東電音派對4/18登場 R&B天菜J.Sheon攜手國際重量級DJ齊聚

台東電音派對今天發表卡司。（記者黃明堂攝）

「2026 MONSTER E-TIYALAND 台東電音派對」將於4月18日在森林公園登場。縣長饒慶鈴今天公布豪華卡司陣容，包括「R&B天菜」J.Sheon、全球串流播放突破五億次的荷蘭DJ雙人組SICK INDIVIDUALS，二度參加的韓國「電音和尚」DJ日進大師等。

台東縣政府民政處指出，電音派對今年邀請國際級DJ，包括全球串流播放突破五億次的荷蘭DJ雙人組SICK INDIVIDUALS，。兩人曾與Alesso、Axwell、Hardwell等國際知名DJ合作，並多次登上Tomorrowland、Ultra Music Festival及S2O等世界級舞台。此外，去年壓軸演出、以獨特風格深受觀眾喜愛的韓國「電音和尚」日進大師，今年也將應觀眾期待再度回歸，帶領現場氣氛持續升溫。

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藝人嘉賓則包括有「R&B天菜」之稱的創作歌手J.Sheon首度參與。擁有三張專輯並多次入圍金曲獎的J.Sheon，音樂融合R&B、Hip Hop與Urban等多元元素，風格鮮明。活動當天主舞台將自下午2點一路延續至晚間10點，除了音樂演出外，現場也規劃FUN電市集、彩繪帆布袋體驗及在地美食攤位，讓民眾在享受電音派對之餘，也能感受在地文化與特色。

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