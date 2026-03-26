十三行博物館考古季國際論壇打頭陣 日韓學者與會分享免費報名

「2026新北市國際考古論壇」即日起免費線上報名。圖為2025考古論壇現場。（記者黃子暘攝）

為探討先民與海洋環境互動的歷史，新北市立十三行博物館於3月起舉辦以海洋文化為主題的「新北考古季」活動，館長羅珮瑄表示，內容涵蓋考古進校園、考古生活節、國際台韓交流展、論壇及永續市集的動靜態活動，也響應淡江大橋通車的重大時刻；4月24日「新北市國際考古論壇」打頭陣登場，以「海映古今：考古、海洋文化與永續」為主題，匯聚國內外考古學者，帶領大眾從考古學視角重新認識海洋文化，即日起至4月8日免費線上報名。

羅珮瑄表示，自3月起至5月，十三行博物館以海洋文化與永續精神為核心，陸續推出「文資進校園」、台韓合作「阮ê海海人生」國際特展，以及串聯超過40間機構的考古生活節與綠時尚永續市集，系列活動學術焦點的國際考古論壇將於4月24日登場，串聯日、韓5間指標性博物館與台灣學界，串連東亞海洋文化的交流網絡。

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羅珮瑄說，論壇議程紮實豐富，包含文化部文化資產局長陳濟民發表「水下文化資產保存法十年」專題演講、南韓國立海洋博物館策展人金允兒分享文化資產保存、日本西都原考古博物館副館長東憲章與山梨縣立考古博物館研究員柴田亮平提出博物館永續經營之道、十三行博物館研究助理林家鴻解析如何結合遺址推廣打造本土環境教育等等。

十三行博物館補充，適逢淡江大橋即將通車，十三行透過「2026新北考古季」搭建起跨越國界的文化橋樑，盼藉由國際博物館深度交流，讓大眾看見海洋文化的多元價值，「2026新北市國際考古論壇」即日起至4月8日開放報名，正取110名，詳細資訊可上十三行官網或粉專查詢。

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