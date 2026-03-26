公費生年增7.2萬補助實施一學期 教育部啟動檢討修正

公費生年增7.2萬補助，實施逾一學期， 教育部今日表示已啟動檢討修正。（記者林曉雲攝）

為強化師資培育誘因、穩定未來教師人力，教育部自去（2025）年8月起提高公費生各項補助，每名公費生一年約可增加7萬2400元補助，近千人受惠。教育部今（26）日指出，隨著生活成本上升與培育需求增加，透過提升公費生經濟支持，盼吸引更多優秀學生投入教職，並減輕培育期間的經濟壓力，新制實施逾1學期，已啟動檢討修正。

教育部師藝司科長周佩君表示，教育部啟動修正「師資培育公費助學金及分發服務辦法」，研議放寬進修限制與語文能力規範，朝權利義務衡平方向調整；公費師資培育為偏遠與特殊地區穩定師資的重要來源，將持續檢視制度設計，吸引更多青年投入教育行列，為教育體系注入新動能。

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周佩君說明，去年7月修正發布「師資培育公費生公費待遇項目及標準表」，其中原「書籍費」調整為「專業成長費」，由每學期3000元提高至5000元；生活津貼由每月4300元提高至1萬元，整體支持明顯提升，估計每年約有近1000名公費生受惠，每名公費生一年約可增加7萬2400元補助，協助其在培育階段更安心投入學習與專業發展。

周佩君指出，「專業成長費」的調整不僅是名稱變更，更是學習支持的延伸，讓公費生除購書外，也能運用於研習、語言檢定與教學活動等多元發展，鼓勵其建立更完整的專業能力；生活津貼部分則考量交通、日常支出等實際需求，提供較全面的生活支持。

各師培大學回饋多數公費生對調整持正面看法，有公費生指出，補助增加後，能減輕生活壓力，也有更多資源投入教學準備與專業精進。不過，過去相關報告亦曾指出，公費生制度在實務運作上，仍有部分學生未完成服務義務的情形，並衍生公費追繳與制度執行上的挑戰。外界關注除提高補助外，如何進一步強化制度設計與支持措施，以提升公費生留任意願與制度穩定性。

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