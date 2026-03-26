清明掃墓注意 彰縣10大公墓交通疏導管制時間一次看

清明節掃墓注意用火安全，以免引發山林火災。（消防局提供）

清明節掃墓熱季到來，彰化縣警局今天（26日）公布10大公墓園區交通疏導管制時間與措施，縣警局呼籲，其餘各公墓及掃墓區雖無實施管制，但均有編排機動警力加強交通疏導，提醒民眾勿於周邊道路違規及併排停車，警方將加強違停取締。

彰化市第2公墓4月3日至6日每天上午8點到下午4點禁止車輛進入；芬園鄉第3公墓於3月28日、29日及4月4日、5日每天上午8點到下午4點，車輛進出彰員路、碧園路1段287巷及彰南路1段653巷；永靖鄉永南公墓於4月5日上午8點到下午4點單向通行，車輛由永福路1段153巷進入，由福德路離開；鹿港鎮第1公墓於3月28日、29日及4月5日每天上午8點到下午4點，車輛由龍舟路、員大排道路口進入公墓；鹿港鎮第5公墓於3月29日及4月5日每天上午8點到下午4點，車輛由南勢巷與洋仔厝溪橋北岸路口進入公墓。

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福興鄉第15公墓於3月28日、29日及4月3日至6日每天上午9點到下午4點，車輛由沿海路3段與下寮巷路口進入公墓；伸港鄉第1公墓於3月28日、29日及4月4日、5日每天上午8點到下午4點單向通行，車輛由中華路958巷進入，由中華路670巷離開。

田中鎮第5公墓於4月4日、5日每天上午9點到中午12點、下午1點到4點單向通行，由沙崙路北端進入，由同安路380巷離開；田中鎮第7公墓於4月4日、5日每天上午9點到中午12點、下午1點到4點單向通行，由民光路與埔頭路口進入，由埔頭路243巷口離開；社頭鄉第6公墓於4月4日、5日每天上午9點到中午12點、下午2點到5點單向通行，由山腳路2段公墓入口進入，由山腳路段432巷口離開。

清明節掃墓熱季來臨，消防局呼籲注意用火安全。（消防局提供）

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