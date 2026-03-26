為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    民團不滿新竹頭前溪節水措施草率 主張企業應提供農民配水設施

    2026/03/26 11:09 記者楊媛婷／台北報導
    民團今率農民到農業部前抗議節水措施草率。（記者楊媛婷攝）

    民團今率農民到農業部前抗議節水措施草率。（記者楊媛婷攝）

    去年秋冬以來，中南部迄今幾乎都沒有降雨，氣象署評估為75年來最嚴峻旱情，超越2021年缺水情況，農業部農田水利署展開抗旱輪灌措施，民團今（26日）率4位來自新竹農民到農業部陳情，指該措施根本是停灌，並指不該為了晶片產業犧牲農業。

    隨極端氣候成日常，今年再度面臨旱情，農業部2月時就展開抗旱節水措施，包含輪灌、啟用抗旱水井、運用多元水源、跨系統調度等，台灣乾淨水行動聯盟、台灣豐禾子協會、環境權保障基金會等民團今率新竹農民到農業部門口抗議，認為農水署在頭前溪灌區啟動的系統性節水計畫很倉促，如3月16日宣布，但沒通知灌區外的農民，3月18日就關閘門，20日提供農民申請補助，但那時農民已經插秧，主張無視農民每分地6千元到8千元的成本投入，且該補助採取志願參加，也沒納入非灌區外的農民。

    台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝指出，應該揭露系統性節水的措施，也要保障沒有參加節水戶的用水權，也要讓企業提供智慧感測、精準配水設施給農民，並且認為要實施精準灌溉，避免插秧後斷水。

    農田水利署水利管理組組長朱志彬出面接下陳情書，表示會再研議。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播