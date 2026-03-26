民團不滿新竹頭前溪節水措施草率 主張企業應提供農民配水設施

民團今率農民到農業部前抗議節水措施草率。（記者楊媛婷攝）

去年秋冬以來，中南部迄今幾乎都沒有降雨，氣象署評估為75年來最嚴峻旱情，超越2021年缺水情況，農業部農田水利署展開抗旱輪灌措施，民團今（26日）率4位來自新竹農民到農業部陳情，指該措施根本是停灌，並指不該為了晶片產業犧牲農業。

隨極端氣候成日常，今年再度面臨旱情，農業部2月時就展開抗旱節水措施，包含輪灌、啟用抗旱水井、運用多元水源、跨系統調度等，台灣乾淨水行動聯盟、台灣豐禾子協會、環境權保障基金會等民團今率新竹農民到農業部門口抗議，認為農水署在頭前溪灌區啟動的系統性節水計畫很倉促，如3月16日宣布，但沒通知灌區外的農民，3月18日就關閘門，20日提供農民申請補助，但那時農民已經插秧，主張無視農民每分地6千元到8千元的成本投入，且該補助採取志願參加，也沒納入非灌區外的農民。

請繼續往下閱讀...

台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝指出，應該揭露系統性節水的措施，也要保障沒有參加節水戶的用水權，也要讓企業提供智慧感測、精準配水設施給農民，並且認為要實施精準灌溉，避免插秧後斷水。

農田水利署水利管理組組長朱志彬出面接下陳情書，表示會再研議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法