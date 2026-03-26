教育部要求提升飲食透明度 準公幼每日公開菜單

看得見的安心！家長可透過教育部校園食材登錄平台，了解孩子在幼兒園吃什麼。（教育部提供）

小孩在幼兒園吃什麼？為符應家長對健康飲食的期待，確保幼兒園提供的餐點符合幼兒身體發展，教育部要求準公共幼兒園每日線上公布餐點，教育部也偕同各地方政府啟動實地稽查，打造幼兒安心飲食環境。

教育部國教署學前教育組長王慧秋表示， 家長上「教育部校園食材登錄平台」，除可知悉孩子在幼兒園的飲食外，每日放學後亦可與孩子討論當日的餐食內容，藉由餐點話題分享在幼兒園的生活點滴，讓科技平台成為親子對話與親師溝通的溫暖橋樑。

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王慧秋說明，學前教育階段是幼兒健康成長的關鍵期，教育部在「幼兒教保及照顧服務實施準則」規定，幼兒園提供的餐點應符合少鹽、少油、少糖、減少刺激性及油炸類食物，易於消化等，並以自行烹煮為原則。

王慧秋表示，教育部於2023年發布「幼兒園餐點食物內容及營養基準」，使幼兒園可更清楚瞭解供應的餐點食物內容及營養，又為使幼兒家長知悉幼兒園每日餐點提供情形，在準公共幼兒園第三期程（2024年8月1日至2027年7月31日）合作要件納入教保品質的資訊揭露項目，要求準公共幼兒園每日應至教育部校園食材登錄平台上傳每日提供的早點、午餐及午點菜單，並使家長安心，讓幼兒吃得健康。

此外，國教署也偕同各地方政府啟動實地稽查，王慧秋表示，除了一般幼兒園應遵行法定事項外，亦檢核幼兒園是否確實將餐點上傳食登平台，並提醒幼兒園須提供前一日留樣餐點或當日餐點，核對是否與平台上傳項目一致，並備妥當月餐點表以供查驗。

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