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    首頁 > 生活

    仁德交流道周邊逢雨積淹水 逾6千萬排水工程拚今年7月完工改善

    2026/03/26 10:34 記者洪瑞琴／台南報導
    太子路工區已完成試挖作業，已展開施工將至3月底。（圖由南市水利局提供）

    太子路工區已完成試挖作業，已展開施工將至3月底。（圖由南市水利局提供）

    台南市東區虎尾寮地區及仁德交流道太子路一帶，因地勢高低落差，加上高速公路阻隔排水，每逢短延時強降雨，時雨量破百，常出現積淹水情形。市府成功爭取中央補助6690萬元，推動高速公路涵洞排水改善工程，透過「高地截流、低地分洪」的整體規劃，預計今年7月初完工，盼有效提升區域防洪能力。

    水利局指出，工程範圍涵蓋東區裕農路、裕農六街、裕永一街、無名路，以及永康區高速一街2段與仁德區太子路。此次治水重點在於從上游裕農路高地進行截流，減少雨水向低窪地區集中，同時拓寬下游太子路涵洞排水路徑，改善強降雨時宣洩不及的問題。

    工程內容包括設置6座集水井、改建既有側溝、新設截水溝，並鋪設大口徑雨水下水道管線，包含1500毫米鋼筋混凝土管（RCP）及600毫米高密度聚乙烯管（HDPE），全面強化排水系統。

    考量該區為往來市區與仁德交流道的重要交通動線，水利局已規劃交通維持措施，施工以日間為主（上午9時至下午5時），並採全日圍籬管理。不過，針對交通繁忙路段，如裕農路橫越截水溝工程及太子路集水井與側溝改善，改採夜間施工（晚間10時至翌日6時），降低交通衝擊。非施工時段也會鋪設鐵板並撤離機具，維持車輛通行。

    水利局提醒，目前太子路集水井與側溝改善工程將持續至3月底，裕農路截水溝工程預計5月中旬展開。施工期間行經相關路段請減速慢行，注意安全。

    裕農路工區推進管徑1500mm鋼筋混凝土管施工中。（圖由南市水利局提供）

    裕農路工區推進管徑1500mm鋼筋混凝土管施工中。（圖由南市水利局提供）

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