澎湖國際海上花火節尚未升空 七龍珠文創小物問世

呂定寶配合今年澎湖國際海上花火節，推出系列七龍珠玄武岩作品。（記者劉禹慶攝）

今年澎湖國際海上花火節，與日本知名動漫「七龍珠Z」聯名合作，活動尚未開始，澎湖縣政府旅遊處已先後製作七龍珠紅包、提燈文創小物，並在機票上及澎湖機場製作大型廣告看板，展開如火如荼宣傳；民間藝術家呂定寶，也用雷射技術在澎湖玄武岩鐫刻七龍珠人物，要給觀光客留下深刻的回憶。

澎湖知名藝術家呂定寶，利用澎湖特有原生材質玄武岩，設計成雷雕Q版七龍珠造型藝品，保證每個都是獨一無二，以澎湖特有的玄武岩，結合今年花火節主角「七龍珠Z」，就是要讓遊客留下永恆的回憶，平日呂定寶都在澎湖開台天后宮展示作品，花火節期間則在花火文創市集內展示。

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另外呂定寶也是全台唯一一位磁磚雕刻家，多年前為了自宅裝飾之用，原本從事印章雕刻的呂定寶，嘗試在磁磚上雕刻創作，失敗了幾百片磁磚，終於創作出理想中的作品，也鑽研出磁磚雕刻的技巧，大型的創作包括佛像、歷史人物或是書法詩詞，小型的有澎湖燈塔、風景、卡通人物及各式應景的祝福語。

擁有深厚石雕及印章雕刻的基礎，呂定寶以現有技術發展出磁磚及雷射雕刻創作，但成功也經過無數次的失敗試驗，呂定寶技術爐火純青，邁向巔峰創作期，同時呂不與時事脫節，配合節慶轉換創作主題，才能在澎湖藝壇多年屹立不搖，領先時代主流。

隨手攜帶七龍珠玄武岩文創小物，廣受消費者喜愛。（記者劉禹慶攝）

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