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    首頁 > 生活

    稅籍、地籍異動即時通 4月起到桃市地稅局可同時申辦

    2026/03/26 10:40 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市議員楊朝偉質詢地政局蔡金鐘，議題包括防止土地詐騙新措施。（記者謝武雄攝）

    桃園市議員楊朝偉質詢地政局蔡金鐘，議題包括防止土地詐騙新措施。（記者謝武雄攝）

    房地產詐騙案頻傳，桃園市政府地方稅務局、地政局為了防止民眾受騙，分別推出「稅籍異動即時通」、「地籍異動即時通」，其中稅籍是前哨站（報稅就通知），地籍是最後防線（過戶通知），同時申請才能從頭到尾監控不動產狀況，但民眾要分開申請相當不便，為此，地稅局桃園總局4月1日起，可同時辦理桃園區地政的地籍異動即時通，若效果良好，將從5月起將擴大到全市地稅局各分局。

    桃園市議會定期會今天議程為地政局工作報告，市議員楊朝偉問及是否有房地產防詐新措施時，地政局長蔡金鐘表示，當土地申報「土地增值稅」或「契稅」時，若有申請稅籍異動即時通，就會通知地主，主要監控買賣、拍賣、贈與、配偶贈與等，可達到早期預警效果；至於地籍異動即時通，大都是「異動完成」時才通知，屬於最終防線，可監控買賣、拍賣、贈與、配偶贈與、信託、抵押權設定、書狀補給、查封等。

    蔡金鐘說，稅籍異動通知是前哨、地籍異動通知則是最後防線，以往民眾必須要分別前往稅務、地政單位辦理相當不便，因此從4月1日起試辦地稅局總局可受理桃園區「地政異動即時通」案件，若效果良好，5月起擴大到全市。

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