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    首頁 > 生活

    「台北捷運Go」App簽到領捷運點 可兌換日式香草泡芙

    2026/03/26 10:10 記者董冠怡／台北報導
    北捷公布累積點數兌換泡芙活動。（北捷提供）

    北捷公布累積點數兌換泡芙活動。（北捷提供）

    第三屆捷運節「捷運點數派對」昨起登場，4月30日前下載開啟「台北捷運Go」APP，天天簽到最高可獲捷運點35點，於活動頁面點選「搭捷運，我願意」也能領1點、觀看指定影片再拿2點，每週可用10點兌換知名日式泡芙1顆，限量38萬點、9000顆泡芙，還有扣點抽捷運年票及定期票活動。

    台北捷運公司表示，即起至4月30日，每天打開「台北捷運Go」APP簽到，可領捷運點1點，次週週四前派送，限量30萬點。另於APP首頁進入捷運節活動頁面，點選「搭捷運，我願意」，也能領1點，限量3萬點；觀看指定影片再拿2點，限量5萬點，每人限領1次，可從APP查看點數累積狀況。

    累點之外也有兌換、抽獎機制。北捷指出，4月2日至30日每週四中午12點，會上架知名店家日式香草泡芙兌換券，憑捷運點10點兌換1顆，每人每週限兌換1次，每週限量1800顆、共計9000顆。活動期間，扣3點登記抽「1200定期票」1張、每月各抽20張；扣5點抽捷運年票1張，每月各抽5張。

    每項獎品每名會員可登記抽1次，次月在APP公布中獎名單。

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