北市螢光點點夜未眠 大安森林公園、榮星花園賞螢趣

4月5月螢光點點，榮星花園每年都會舉辦賞遊導覽活動。（台北市公園處提供）

天氣漸熱，林間悄悄亮起點點螢光，每年4至5月，是台北市螢火蟲最活躍的季節，台北市政府整合各局處資源，將於4月1日至5月3日推出期間限定的螢火蟲季系列活動，推出賞螢秘，希望市民在不打擾大自然的前提下，感受生態饗宴。

公園處表示，大安森林公園與榮星花園公園自4月13日起推出賞螢導覽，由專業解說員帶領民眾深入了解螢火蟲的生活史與棲地環境。導覽員會以輕聲細語引導，讓民眾在欣賞螢光閃爍之餘，也能學習如何以最友善的方式與自然共處，讓感動不只停留在眼前風景，更延伸為守護環境的行動。

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螢火蟲季也規劃多元活動，大安森林公園4月19日結合環境教育的地球日活動，4月12日的「戀戀螢火蟲親子音樂會」，還有充滿創意與溫度的手作教室及別具氛圍的「官邸夜未眠」，讓市民在光影與聲音交織之中，重新感受城市綠地的魅力。

除了市區公園，台北的山林與溪流也有螢光祕境。南港舊莊地區因保有良好的自然環境，每逢春季便成為螢火蟲棲息的重要據點。今年產業發展局與南港區公所於南港茶葉製造示範場舉辦賞螢活動，在夜色中展開一段結合生態與文化的輕旅行。鄰近的舊莊國小後山，也在螢火蟲季節點綴如星，透過夜間觀察與生態解說，讓參與者更深入認識螢火蟲與自然環境的共生關係。

文山區經整治後的草湳橋，兼具親水與生態價值，大地處將舉辦夜間賞螢活動，帶領民眾親近溪流生態；台北市立動物園則推出「螢光秘境體驗營」；教育局與台北市學校環境教育中心規劃「夜探馬明潭－螢光小旅行」。

公園處提醒，遵守賞螢禮儀，包括避免使用手電筒與閃光燈、不穿戴會發光的配件，並以不干擾、不捕捉、不餵食為原則，共同守護螢火蟲棲地。另木柵公園目前正進行公廁整建工程，不建議前往賞螢。

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