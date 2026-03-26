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    首頁 > 生活

    因應桃市楊梅生命紀念園區崇德納骨塔春祭大典 警方祭交管措施

    2026/03/26 10:28 記者周敏鴻／桃園報導
    楊梅警方將於清明掃墓期間加強交通疏導。（圖由警方提供）

    楊梅警方將於清明掃墓期間加強交通疏導。（圖由警方提供）

    桃園市楊梅警分局為紓解4月3日到6日間的清明連續假期車潮，提供清明掃墓、假期旅遊的交通管制資訊，盼協助民眾有效率避開壅塞車潮，其中，楊梅區公所將於3月28日在楊梅生命紀念園區舉辦崇德納骨塔春祭大典，當天上午7點到中午12點，崇德納骨塔到中山南路800巷口全線封閉禁止一般車輛進入。

    警方說，春祭大典周邊路段、路口都將派員警與社區巡守隊員指揮疏導，民眾應遵守指引，並多利用接駁專車往返中山南路800巷口、崇德納骨塔間；清明掃墓期間，除楊梅生命紀念園外，富岡集義宗祠、紅崁頭公墓、笨港公墓、各宗祠祭祖等掃墓熱區，警方都將加強派員疏導交通，建議民眾從楊梅往返新屋區掃墓祭祖，可多利用台31線、台66線、梅高路等替代道路，以避開易壅塞的楊新路段。

    至於因應連假出遊車潮，警方將配合高速公路局規劃國道1號幼獅交流道、楊梅交流道南向入口匝道於4月3日上午6點到中午12點的高乘載管制措施，加強管制，警方建議，長程旅途的民眾可多利用台15線、台61線道等替代道路，短程往返的民眾則應多利用台1線、台31線道等平面替代道路，並於出門前先利用「高速公路1968」、「桃園市交通資訊網」等，即時查詢道路狀況，提早規劃以避開易壅塞路段、時段。

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