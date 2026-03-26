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    首頁 > 生活

    高雄青創補助旗山說明會 三條件之一可列優先審查對象

    2026/03/26 10:03 記者王榮祥／高雄報導
    .高市青年局昨（25）日於旗山圖書館多功能研習教室舉辦「青創補助說明會」，吸引許多東高雄地區有志創業的民眾前往參加。（青年局提供）

    .高市青年局昨（25）日於旗山圖書館多功能研習教室舉辦「青創補助說明會」，吸引許多東高雄地區有志創業的民眾前往參加。（青年局提供）

    高雄青創補助說明會到旗山區開講，青年局長林楷軒指出，若企業登記地位於偏遠地區、具原住民身分、或曾獲青年局相關競賽獎項者，皆列優先審查對象。

    高市青年局今年度青年創業補助計畫正式啟動，為協助青年掌握補助申請重點、順利規劃創業藍圖，青年局已連續三年辦理青創補助說明會，今年3月初則陸續前往桃源、茂林及那瑪夏原鄉區辦理說明會，3月25日再度前往旗山為東高雄地區青年詳細解說。

    青年局長林楷軒表示，這次說明會除介紹青創補助計畫內容與申請流程，並安排曾獲補助的青創團隊分享實務經驗；他強調，為落實區域平衡，若企業登記地位於偏遠地區、具原住民身分，或曾獲青年局相關競賽獎項者，皆列為優先審查對象，讓青年創業都能遍地開花。

    青年局指出，今年「一般型」青創補助自3月18日起開放線上申請，透過「高雄數位市民平台」即可完成送件，大幅降低往返奔波的時間成本；為讓申請者有充裕時間熟悉流程並準備資料，「一般型」青創補助受理期限延長至4月15日，「競爭型」青創補助則從4月1日受理至4月30日。

    高市青年局長林楷軒表示，申請青創補助者若企業登記地位於偏遠地區、具原住民身分，或曾獲青年局相關競賽獎項者，皆列為優先審查對象。（青年局提供）

    高市青年局長林楷軒表示，申請青創補助者若企業登記地位於偏遠地區、具原住民身分，或曾獲青年局相關競賽獎項者，皆列為優先審查對象。（青年局提供）

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