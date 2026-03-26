台北花伴野餐3/28登場！皮卡丘現身大安森林公園

2026台北花伴野餐將在3月28日、29日，在大安森林公園登場，今年度擴大連續2天舉辦，不僅有三大主題野餐區及異國美食市集，更首度與全球人氣手遊《Pokémon GO》攜手合作。（北市觀傳局提供）

天氣漸漸回溫，2026台北花伴野餐將在3月28日、29日，在大安森林公園登場，今年度擴大連續2天舉辦，不僅有三大主題野餐區及異國美食市集，更首度與全球人氣手遊《Pokémon GO》攜手合作，並在園區設置2座大型寶可夢氣球為拍照亮點，民眾只要於專屬活動區，完成指定任務即可有機會獲得限量紀念好禮。

觀光傳播局表示，今年活動最大亮點之一，是與全球超人氣手遊《Pokémon GO》攜手合作，活動期間除在園區設置2座大型寶可夢氣球為拍照亮點，3月28日及29日10時至18時設置《Pokémon GO》專屬活動區，民眾只要於現場完成指定任務即可有機會獲得限量紀念好禮，還可體驗新推出的《Pokémon Pokopia》遊戲。活動期間下午也將有「皮卡丘」與「伊布」見面會，邀請大小朋友一起同樂。

請繼續往下閱讀...

觀傳局補充，除了有皮卡丘氣球展出，園內也設置三隊長與寶可補給站等主題打卡裝飾，另推出《Pokémon GO》花季主題遊戲，邀請玩家3月28日至4月6日期間與「戴著花帽的皮卡丘」一起到大安森林公園春遊。

同時，活動現場打造三大主題野餐區，內容豐富多元，還推出多項活動供民眾免費參加。包含「咖啡派對區」邀請咖啡職人進行手沖表演，不但有機會品嚐手沖咖啡的香濃，還有限量花朵造型的杜鵑花蛋白餅；「美力運動區」設置適合全齡的「台北地標充電站」及「花伴野餐咖啡屋」等互動設施，完成活動指定任務就可以獲得活動限量貼紙，並從遊戲中輕鬆認識春天花卉；「親子毛孩野餐區」則安排深受小朋友喜愛的「魔術泡泡秀」和「氣球互動秀」，營造全家大小與毛孩都能共享的歡樂場域。

3月28日親子毛孩野餐區的舞台表演「氣球互動秀」。（北市觀傳局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法