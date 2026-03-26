「粉紅花海」包圍六龜 高市觀光局啟動六龜湯旅春遊季

六龜山城花旗木盛開。（觀光局提供）

高雄六龜花旗木陸續盛開，整片山城被粉紅花海包圍，高市觀光局攜手六龜觀光休閒協會，3月28日至5月30日於六龜寶來及不老溫泉區啟動「六龜湯旅春遊季」。

觀光局長高閔琳表示，六龜不僅擁有花旗木、梅花與優質溫泉資源，也是高雄原生山茶重要產地；今年湯旅春遊季推出4條生態秘境導覽遊程，主打日夜雙體驗，帶領遊客深度探訪六龜。

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春遊季白天有凹豆（outdoor）咖最愛的「巴斯蘭溪瀑布秘境探訪」，遊客沿著巴斯蘭溪順行，欣賞獨特的「斷層崖」溪流地形及豐富的生態環境；網美行程則有「神威天台山粉紅雨賞花」，徜徉於粉紅色花海裡恍如仙境。

夜晚首次推出「六龜山林夜戰生存遊戲」，將山林場域轉化為具情境感的「夜間行動舞台」，結合沉浸式情境體驗，打造夜遊新亮點；「寶來夜行秘境生態探索」則帶領遊客走入歷史悠久的戰道遺址，探索夜間生態之美。

觀光局邀請旅客把握連假期間走訪東高雄，造訪六龜泡溫泉、品山茶，順遊內門欣賞宋江陣表演，感受傳統藝陣魅力、造訪動物野森學校，賞花、品茶、喝咖啡、泡溫泉，再走訪自然景觀、體驗原住民部落文化，各項導覽即日起開放線上報名。

六龜山城被粉紅花海包圍。（觀光局提供）

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