響應世界關燈日！台北大巨蛋3/28熄燈1小時 體育館照明優化年省56萬度電

台北大巨蛋3/28晚間將首度響應世界關燈日關燈一小時。（遠雄巨蛋公司提供）

今年的3月28日是「世界關燈日」，台北大巨蛋今年將首度響應這個全球最大規模的節能倡議行動，於當日晚間8時30分至9時30分，關閉園區外牆及各棟建築非必要照明設備，以實際行動參與節能減碳與環境永續理念，與全球數百個城市共同發聲。此外，台北大巨蛋體育館也完成館內照明全面優化，每年節電量可達56萬度（kWh），相當於約1500戶家庭一整年的用電量，展現節能成效。

遠雄巨蛋公司總經理李柏熹表示，「世界關燈日」是全球最大規模自發性減碳公益行動，今年適逢20週年，台北大巨蛋園區將在當晚關閉園區外牆及各棟建築非必要照明設備，與全球城市同步關燈一小時，範圍涵蓋體育館、商場、影城、辦公及旅館棟等建築外牆與公共區域照明，同時導入用電數據監測與影像紀錄，量化節電與減碳成效。他說，今年是台北大巨蛋首度參與世界關燈日，和大家一起為地球盡一份心力，此外也同步推動節能升級，讓永續落實在園區的每一天。

請繼續往下閱讀...

除參與關燈行動外，台北大巨蛋也持續推動場館節能升級，現已完成館內照明全面優化工程，將傳統複金屬燈具，汰換為高效率LED照明系統。工程歷時99天、投入652人次，完成456盞舊燈具汰換，導入306盞新型LED燈具。升級後，每年可節電約56萬度（kWh），節能效率提升近40%，並減少約294噸二氧化碳排放，展現大型場館在能源管理與減碳的成果。

台北大巨蛋園區也從環境面向推動永續發展，園區內種植近50種樹種、綠覆率達60%，如同城市中的小型生態系，不僅有助於降溫，也提升整體舒適度。此外，園區導入循環經濟機制，從廢棄物分類、暫存到清運層層把關，讓垃圾有序流動、不外溢，實現零有害廢棄物目標。

台北大巨蛋體育館也完成館內照明全面優化，每年節電量可達56萬度（kWh）。（遠雄巨蛋公司提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法