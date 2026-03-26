蘭陽星空賞螢季登場 宜蘭縣政府邀大家體驗螢河之旅

蘭陽星空賞螢季登場，宜蘭縣政府邀大家體驗「螢河之旅」。（圖由宜蘭縣府提供）

2026蘭陽星空賞螢季系列活動登場，4月1日到5月31日期間，宜蘭縣政府與宜蘭縣休閒農業發展協會攜手15家休閒農場業者，在南澳、大同、冬山、員山、頭城等地安排導覽解說，並推出賞螢地圖供各界按圖索驥。

今年蘭陽星空賞螢季以「螢河點點」為主題，宜蘭縣代理縣長林茂盛昨晚在冬山鄉香格里拉休閒農場主持啟動儀式，邀請大家走訪宜蘭，感受螢火蟲與星空交織的美好景致。

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宜蘭縣政府今天（26日）指出，宜蘭螢火蟲生態近幾年來逐步恢復，族群數量明顯成長，展現良好保育成果，今年賞螢導覽活動4月1日起為期2個月，各場次安排解說員帶領，介紹螢火蟲生態習性、成長歷程、賞螢禮儀。

主辦單位同步推出賞螢線上互動抽獎，即日起到5月底，到「宜蘭勁好玩」臉書粉專上的「2026星空賞螢季．螢河點點」賞螢地圖貼文，若能完成3步驟，即按讚、留言及標註3位好友、公開轉分享，就有機會抽中住宿券、農場體驗券、賞螢好禮等多項大獎。

蘭陽星空賞螢季導覽採預約制，相關訊息請上官網查詢，網址：firefly.yilanmr.org.tw。

宜蘭螢火蟲生態逐步恢復，族群數量明顯成長。（圖由宜蘭縣府提供）

2026蘭陽星空賞螢季系列活動昨晚舉辦啟動儀式。（圖由宜蘭縣府提供）

宜蘭縣政府推出蘭陽星空賞螢季賞螢地圖，供各界按圖索驥。（圖由宜蘭縣府提供）

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