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    首頁 > 生活

    走逛旗山更順暢 高市府斥資2500萬重整延平一路人行道

    2026/03/26 09:41 記者王榮祥／高雄報導
    高市府斥資2500萬重整延平一路人行道。（道工處提供）

    高市府斥資2500萬重整延平一路人行道。（道工處提供）

    高市道路養護工程處斥資2500萬元，完成旗山延平一路人行道環境改善，除換新鋪面及完善人行動線，並於高雄客運旗山北站前新設人行通路，走逛旗山更順暢。

    養工處說明，這計畫獲交通部公路局「永續提升人行安全計畫」補助，改善範圍為旗山聯外要道延平一路人行環境，自延平一路468巷至民族一街，長約700公尺。

    延平一路屬台3線省道系統，沿線涵蓋住宅、商業及醫療等多元機能，也是旗山地區重要的大眾運輸與區域聯絡要道，民生機能高度集中，但既有人行道鋪面老舊破損，部分路段亦缺乏實體人行道，影響行人通行安全。

    道工處以平順、耐久、抗壓的混凝土換新舊有鋪面，讓行走更平穩舒適，並將路口街角擴大、增繪行人穿越線，加強動線辨識以利行人停等安全；另針對影響通行的電桿與管線設施進行遷移，同時設置路口無障礙斜坡，確保不同族群皆能安全使用。

    此外，也在高雄客運旗山北站前原本缺乏人行道的路段，新設實體人行道，串聯既有步行系統，強化交通節點至旗山老街及周邊景點的連結，讓遊客下車後即可順暢步行。

    當地里長表示，過去人行道年久老舊狀況不佳，走路時很不放心，這次除鋪面換新也一併改善側溝蓋版，人行安全大幅提升，當地民眾對於改善成果亦給予正面回饋。

    高市府重整延平一路人行道，優化人行空間。（道工處提供）

    高市府重整延平一路人行道，優化人行空間。（道工處提供）

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