春雨接力報到！明鋒面通過北台有雨 下週一晚中部以北再轉濕涼

今晚鋒面接近，苗栗以北地區、北海岸及東部地區雲量增多降雨機率提高。（資料照）

今（26日）清晨上午各地仍偏涼，白天起東北季風減弱，北部地區氣溫稍回升，除北海岸、東部地區及恆春半島雲多仍有局部短暫雨外，其他地區為多雲到晴天氣；預估明（27日）鋒面通過，苗栗以北轉雨，六日（28-29日）短暫空檔，下週一（30日）晚間起新一波鋒面報到北台再轉濕涼。

天氣風險公司黃國致指出，今白天除北海岸、東部地區及恆春半島雲多仍有局部短暫雨外，其他地區為多雲到晴天氣；夜晚鋒面接近，苗栗以北地區、北海岸及東部地區雲量增多降雨機率提高，北部地區局部有短暫陣雨或雷雨，中部及東部地區有局部短暫雨；氣溫方面北部及東北部地區約18至26度，中部地區約19至30度，南部地區約21至31度，東南部地區約20至26度，西部地區日夜溫差大早出晚歸留意保暖。

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週五鋒面系統通過後東北季風增強南下，白天苗栗以北地區及北海岸陰天局部有短暫陣雨或雷雨，中部、東部地區及恆春半島局部有短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區仍容易有局部短暫陣雨發生；入夜降雨情形漸趨緩。氣溫方面北部及東北部稍轉涼，高溫約降3至4度，中南部及東南部地區日間溫暖偏熱，夜晚清晨感受較涼。

週六至下週一東北季風逐漸減弱轉東南到偏南風環境，天氣逐漸穩定，氣溫也逐步回升，北部地區高溫可達28、29度，中部高溫可達30至32度，南部地區高溫可達32度，白天暖熱，夜晚清晨仍偏涼。

下週一夜晚新一波鋒面前緣水氣接近影響，北部地區轉多雲局部短暫陣雨。下週二至下週三（31-4月1日）受鋒面系統再度影響，天氣轉不穩定，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或局部雷雨，東部地區、恆春半島及午後中南部山區也有局部短暫陣雨。

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