五股清明掃墓3/28起交管 區公所規劃免費接駁至孝恩納骨塔

3/28、3/29、4/3至4/6早上7點至下午4點實施汽車單向通行管制，民眾早上8點起可在集福籃球場旁搭免費接駁車到孝恩納骨塔。（圖由五股區公所提供）

清明節將至，新北市五股區公所規劃祭祀便民服務與交管措施，五股第一公墓孝恩納骨塔的成泰路與孝義路口於3月28日、29日，以及4月3日至6日的早上7點至下午4點實施汽車只進不出的單向通行管制，管制期間，民眾可在集福籃球場旁搭免費接駁車到孝恩納骨塔，五股區長賴小萍呼籲民眾多加利用大眾運輸並提前祭祀，以避開連假期間的擁擠車潮。

賴小萍表示，為助祭祀車流順暢，五股第一公墓孝恩納骨塔的成泰路與孝義路口於3月28日、29日，以及4月3日至6日的每天上午7點至下午4點將實施汽車只進不出之單向通行管制，3月30日至4月2日則視現場車流量實施彈性機動管制。

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同時，五股區公所為減少車輛壅塞，在主要管制期間的3月28日、29日，以及4月3日至6日的每天上午8點至下午4點，在成泰路4段與孝義路口的集福籃球場旁提供免費接駁車服務，每30分鐘1班，行經孝義路、天乙路沿線，採隨招隨停，成泰路段則依公車站牌候車搭乘，籲民眾配合現場人員指揮並多加利用。

賴小萍提醒，為響應環保政策，孝恩納骨堂將於3月28日、29日，以及4月3日至6日實施封爐，暫停使用金、銀爐，民眾祭拜後的紙錢將由區公所統一集中，交由新北市環保局五股區清潔隊運送至經淨爐處理的焚化爐集中焚燒，讓祭祀誠意不減，同時為環保加分，也鼓勵民眾多加利用新北市電子追思系統線上祭拜，相關資訊可電洽孝恩納骨堂02-2291-8227。

新北市五股區公所規劃清明節祭祀便民服務與交管措施。（圖由五股區公所提供）

為響應環保，孝恩納骨堂將於3/28、3/29、4/3至4/6實施封爐，民眾祭拜後的紙錢將統一集中送至焚化爐集中焚燒。（圖由五股區公所提供）

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