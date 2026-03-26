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    首頁 > 生活

    雲林「天鵝湖嘉年華」4/3登場 免費吃鵝肉、打卡新地標吸客

    2026/03/26 09:26 記者李文德／雲林報導
    活動期間逢國定假日、周末更有每日千份的鵝肉料理免費試吃。（雲林縣政府提供）

    活動期間逢國定假日、周末更有每日千份的鵝肉料理免費試吃。（雲林縣政府提供）

    雲林縣口湖鄉椬梧滯洪池占地約125公頃，孕育出豐富生態，縣府4月3至12日特別針對該地舉辦「雲林天鵝湖嘉年華」，除有高8米的大型天鵝裝置藝術外，更有天鵝創意健走、生態導覽，甚至祭出千份鵝肉料理免費試吃。縣府表示，邀請全國來感受雲林之美。

    椬梧滯洪池2013年完工啟用後，分為南北兩池，總滯洪量約150萬公噸，除了讓口湖、水林地區擺脫淹水惡夢，近年調查發現有東方白鸛、紅冠水雞等珍貴鳥類棲息，成為賞鳥、生態教育的絕佳場所，有「小日月潭」的美譽。

    縣府農業處長魏勝德表示，為讓民眾了解該地生態魅力，因此舉辦「雲林天鵝湖嘉年華」，活動打造8米高巨型天鵝裝置，結合湖面水景，將成為全台最具話題的打卡新地標，3日下午更有唯一一場天鵝創意健走，此外活動期間更有生態導覽，每梯次20人，採報名制額滿為止。

    魏勝德表示，活動特別串聯在地農畜產資源，活動期間逢國定假日或周末都有限量1500份的100元『鵝樂券』免費發放，還有1000份鵝肉料理試吃，希望讓更多民眾實際品嚐到雲林優質的鵝肉產品。

    縣長張麗善表示，縣府近年積極推動觀光發展，雲林觀光人次去年突破3200萬人次，希望撕掉雲林縣無聊、不好玩標籤，也期盼透過觀光休閒帶動產業、促進地方經濟發展。

    活動期間逢國定假日、周末更有每日千份的鵝肉料理免費試吃。（雲林縣政府提供）

    活動期間逢國定假日、周末更有每日千份的鵝肉料理免費試吃。（雲林縣政府提供）

    縣府4月3至12日在口湖椬梧滯洪池舉辦「雲林天鵝湖嘉年華」，有高8米的大型天鵝裝置藝術外，更有天鵝創意健走、生態導覽。（雲林縣政府提供）

    縣府4月3至12日在口湖椬梧滯洪池舉辦「雲林天鵝湖嘉年華」，有高8米的大型天鵝裝置藝術外，更有天鵝創意健走、生態導覽。（雲林縣政府提供）

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