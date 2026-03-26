台南台糖長榮《福氣滿堂》展 3元素打造互動觀展新體驗

台糖長榮酒店舉行「福氣滿堂」洪易老師作品展，作品展現鮮明色彩、童趣造型等特色。（飯店提供）

春分已過，即將迎來歡樂且熱情洋溢的兒童節連假。位於台南東區市立文化中心旁的台糖長榮酒店以文化藝術跨界科技為主軸，攜手三株式會社與雲想科技公司，迄8月31日止在飯店大廳盛大舉辦洪易大師《福氣滿堂》春節藝術展。

飯店表示，洪易老師作品以鮮明色彩、童趣造型與吉祥寓意聞名，本次展覽精選10件中、大型鋼板烤漆藝術創作，將飯店公共空間化為充滿祝福的藝術殿堂，並搭配小型擺件販售供旅客收藏，讓福氣不只停留在現場，更能延續到生活中。

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洪易創作藝品大量結合東方文化圖騰、民俗意象與生肖符號，並以鮮明色彩、童趣造型呈現，作品裡往往隱藏許多祝福和吉祥話語，深受藏家們喜愛。

《福氣滿堂》展覽另1個亮點是首度採用影音錄製與動態人臉辨識結合而成的電子簽章系統。觀眾可透過創新的影音互動技術，與洪易老師的作品同框，選擇自己喜愛的作品、掃描QR Code、錄製影像後簽章，可生成獨一無二的電子賀卡。此展覽讓藝術創作、數位認證技術、文化交流體驗三者融合，成就藝術不單純只是個人感知，更能被記錄和保存下來，增添藝術體驗的紀念價值。

為迎接即將到來的兒童節連假，飯店特別推出親子同樂優惠活動，凡於展覽期間至洪易作品前合照並打卡，出示畫面至酒店各餐廳用餐，可享有9折優惠（另加10%服務費）。台糖長榮酒店邀請旅客闔家蒞臨享受美食、科技與藝術結合的三重饗宴。

台糖長榮酒店舉行「福氣滿堂」洪易老師作品展，作品展現鮮明色彩、童趣造型與吉祥寓意特色。（飯店提供）

台南台糖長榮酒店「福氣滿堂」展覽，增加互動式電子簽章，可讓旅客自製專屬電子賀卡。（飯店提供）

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