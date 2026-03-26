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    首頁 > 生活

    小孩玩瘋、大人放鬆！屏東海生館「海洋魔法」加「科技教育」盛大登場

    2026/03/26 08:43 記者蔡宗憲／屏東報導
    人氣吉祥物「鯊寶」現場驚喜現身。（海生館提供）

    人氣吉祥物「鯊寶」現場驚喜現身。（海生館提供）

    隨著清明與兒童節連假即將到來，國境之南的旅遊熱度持續升溫！為了讓家長輕鬆帶娃、孩子盡情放電，屏東國立海洋生物博物館宣布於4月3日至4月5日，連續三天推出「海洋魔法派對－兒童海洋節」與「海唷海唷！童遊會」雙主題活動。現場結合魔術演出、幻彩泡泡、智慧科技導覽與在地文化，要讓海生館成為今年全台親子旅遊的最佳目的地。

    「海洋魔法派對」主打視覺與互動驚喜。4月3日由專業魔術師在世界水域館揭開序幕；4月4日則有吉祥物「鯊寶」現身，帶領孩子透過舞動派對與闖關遊戲認識海洋保育；4月5日則在鯨魚廣場打造夢幻泡泡空間，讓孩子穿梭在漫天泡泡中，營造童話般的假期回憶。

    除了玩樂，「海唷海唷！童遊會」更注入教育深度。館方特別邀請在地學童於4月4日帶來活力開場，並首度亮相與恆春民謠館、車城國小合作的「雙語行動書屋」，透過閱讀寫心得換好禮，鼓勵孩子拓展視野。

    此外，科技迷不能錯過智慧博物館「iOcean」互動App，民眾可透過數位任務探索珊瑚王國館。喜愛深度旅遊的家長，則能現場報名「後場探索導覽」，一窺平日難得一見的水族研究中心。

    海生館表示，連假期間還有氣球DIY、小丑魚摺紙及專屬疊色印章集章活動。這場結合感官震撼與知性探索的海洋盛宴，不僅要讓孩子玩得過癮，更要讓大人在南台灣的陽光下享受難得的悠閒時光。

    行動雙語圖書館。（海生館提供）

    行動雙語圖書館。（海生館提供）

    海洋舞動派對。（海生館提供）

    海洋舞動派對。（海生館提供）

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