南市3大運動館ROT招商起跑 永康、南科、仁德打造全民運動新據點

南科全民運動館示意圖。（南市體育局提供）

為了讓運動場館更專業經營、也讓民眾更願意走進運動空間，南市政府啟動永康區、南科與仁德區3座全民運動館ROT案招商說明會，吸引不少潛在投資廠商探詢，顯示業界對台南運動設施發展相當看好。

這3案依據《促進民間參與公共建設法》，由政府規劃、引進民間團隊營運，希望透過專業管理經驗，提升場館使用效率，同時提供更完善、多元的運動與休閒服務。目前案件已進入招商準備階段，預計4月正式上網公告公開徵求申請人。為了讓更多業者參與，南市體育局也將於今（27）日在台北加辦1場招商說明會，擴大曝光與投資機會。

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3座運動館各具特色。其中，仁德區全民運動館，耗資1.9億餘元，將在仁德運動公園內改建既有育樂活動中心與游泳池，樓地板面積約3581坪，此次招商規模最大，未來將提供綜合球場、健身中心及游泳設施，成為南市唯一有室內標準游泳池與熱身池的全民運動館。

永康區全民運動館樓地板面積約865坪，位於忠孝運動公園，屬於人口密集的生活核心區，未來將設置綜合球場、體適能中心、多功能教室及戶外運動空間，還規劃溜冰場與停車場，並結合屋頂太陽能光電設施，兼顧運動與綠能發展，預期成為地方重要運動據點。

南科全民運動館則選址在新市與善化交界的新市「公滯11」公園，樓地板面積約830坪，鄰近南部科學園區，除了服務居民，也鎖定科技族群需求，規劃多元運動設施與課程空間，打造結合產業與健康生活的運動場域。

體育局長陳良乾表示，透過招商說明會，除了介紹規劃內容，也希望聽取業界意見，作為後續招商文件調整的重要依據。市府將持續提供必要協助，期待吸引優質團隊投入，共同打造更優質的全民運動環境。

仁德全民運動館示意圖。（南市體育局提供）

永康全民運動館示意圖。（南市體育局提供）

仁德全民運動館游泳池示意圖。（南市體育局提供）

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