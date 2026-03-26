為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南市3大運動館ROT招商起跑 永康、南科、仁德打造全民運動新據點

    2026/03/26 08:29 記者洪瑞琴／台南報導
    南科全民運動館示意圖。（南市體育局提供）

    南科全民運動館示意圖。（南市體育局提供）

    為了讓運動場館更專業經營、也讓民眾更願意走進運動空間，南市政府啟動永康區、南科與仁德區3座全民運動館ROT案招商說明會，吸引不少潛在投資廠商探詢，顯示業界對台南運動設施發展相當看好。

    這3案依據《促進民間參與公共建設法》，由政府規劃、引進民間團隊營運，希望透過專業管理經驗，提升場館使用效率，同時提供更完善、多元的運動與休閒服務。目前案件已進入招商準備階段，預計4月正式上網公告公開徵求申請人。為了讓更多業者參與，南市體育局也將於今（27）日在台北加辦1場招商說明會，擴大曝光與投資機會。

    3座運動館各具特色。其中，仁德區全民運動館，耗資1.9億餘元，將在仁德運動公園內改建既有育樂活動中心與游泳池，樓地板面積約3581坪，此次招商規模最大，未來將提供綜合球場、健身中心及游泳設施，成為南市唯一有室內標準游泳池與熱身池的全民運動館。

    永康區全民運動館樓地板面積約865坪，位於忠孝運動公園，屬於人口密集的生活核心區，未來將設置綜合球場、體適能中心、多功能教室及戶外運動空間，還規劃溜冰場與停車場，並結合屋頂太陽能光電設施，兼顧運動與綠能發展，預期成為地方重要運動據點。

    南科全民運動館則選址在新市與善化交界的新市「公滯11」公園，樓地板面積約830坪，鄰近南部科學園區，除了服務居民，也鎖定科技族群需求，規劃多元運動設施與課程空間，打造結合產業與健康生活的運動場域。

    體育局長陳良乾表示，透過招商說明會，除了介紹規劃內容，也希望聽取業界意見，作為後續招商文件調整的重要依據。市府將持續提供必要協助，期待吸引優質團隊投入，共同打造更優質的全民運動環境。

    仁德全民運動館示意圖。（南市體育局提供）

    仁德全民運動館示意圖。（南市體育局提供）

    永康全民運動館示意圖。（南市體育局提供）

    永康全民運動館示意圖。（南市體育局提供）

    仁德全民運動館游泳池示意圖。（南市體育局提供）

    仁德全民運動館游泳池示意圖。（南市體育局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播