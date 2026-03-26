嘉義南區扶輪社47屆授證 日本姊妹社共襄盛舉交流

嘉義南區扶輪社昨舉行第47屆授證慶典，展現推動公益服務、台日扶輪交流成果。（民眾提供）

國際扶輪3470地區嘉義南區扶輪社，25日舉辦第47屆授證紀念慶典，日本姊妹社包括北条扶輪社與富津中央扶輪社社友特別來訪，其中富津中央扶輪社社友渡邊務是日本千葉縣議員，多年促進千葉縣與嘉義市的友好交流，盼透過扶輪平台推動民間外交，深化城市之間合作。

昨授證慶典在小原婚宴餐廳舉行，包括花蓮吉安扶輪社、彰化南區扶輪社、新竹南區扶輪社等兄弟社的社長、秘書率領多位社友到場祝賀與交流。

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社長吳俊炫表示，嘉義南區扶輪社成立邁入第47年，目前有40餘位社友，秉持「服務至上」精神，將社友專業與社會資源整合，在嘉義地區建立穩定而持續的公益服務力量。

吳俊炫說，去年至今年，嘉義南區扶輪社推動包括公益健康篩檢、「萬人淨灘、守護海洋」環境活動，並長期推動「扶輪之子」助學計畫，支持生命橋樑助學計畫、若竹兒智能發展中心設備捐助，以及盲人環台公益活動等。

此外，2025年促成及贊助日本千葉縣拓殖大學紅陵高等學校吹奏樂部來台參與嘉義市國際管樂節活動，促進青年文化交流，讓嘉義的國際文化能量持續擴展。

吳俊炫表示，未來嘉義南區扶輪社將持續深化國際扶輪交流與在地公益，結合更多社會資源推動多元公益服務計畫，透過扶輪民間外交平台促進城市友誼，並持續為嘉義地方發展與社會關懷貢獻力量。

嘉義南區扶輪社昨第47屆授證慶典，日本姊妹社北条扶輪社與富津中央扶輪社社友到場交流。（民眾提供）

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