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    日本dino來走秀！高雄衛武營4/3大變身 24隻擬真恐龍重現史前世界

    2026/03/25 23:17 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄衛武營4月3日變恐龍樂園。（記者陳文嬋攝）

    高雄衛武營4月3日變恐龍樂園。（記者陳文嬋攝）

    4月3至6日是兒童節連假，衛武營國家藝術文化中心變身恐龍樂園，集結24隻擬真恐龍重現史前世界，最大亮點為日本知名擬真恐龍團隊DINO-A-LIVE首度來台，由6隻恐龍上演沉浸式表演。

    今年兒童節以「恐龍酷樂園」主題推出6大亮點，衛武營戶外劇場將打造為「恐龍大草原」，設置9隻擬真恐龍與情境造景；即將於3月底歇業的恐龍探索樂園也跨界合作，帶來9隻擬真恐龍參展，民眾彷彿穿梭時空，走進史前世界，與各式恐龍合影打卡。

    市長陳其邁表示，這次特別邀請日本東京DINO-A-LIVE團隊來台演出，透過精密機械與精湛操演技術，讓恐龍以栩栩如生姿態出現，4月3至6日每天下午至傍晚於衛武營戶外劇場，帶來恐龍走秀與舞台展演，每日3場共12場演出，由6隻恐龍輪番登場，帶來近距離互動的沉浸式體驗。

    衛武營榕樹廣場也將展出侏儸紀海洋霸主滑齒龍長6公尺大型標本，以及加拿大國寶彩斑菊石；並規劃化石考古體驗區，學童化身小小考古學家，透過化石挖掘池體驗，認識古生物與自然科學知識。

    現場推出「小恐龍探險家」，設下13道恐龍主題關卡，包括水彈槍、平衡木、陸上龍舟等趣味闖關與互動遊戲，親子過關還能獲得好禮；還有超過百攤恐龍主題市集，集結美食、文創與親子商品，打造兒童節嘉年華。

    市府也將於4月1日舉辦快閃活動，讓恐龍現身高雄火車站下沉式廣場，與民眾互動為活動暖身；2日邀請偏鄉學童與恐龍面對面，提前近距離互動。

    高雄衛武營4月3日變恐龍樂園。（記者陳文嬋攝）

    高雄衛武營4月3日變恐龍樂園。（記者陳文嬋攝）

    高雄衛武營4月3日變恐龍樂園。（記者陳文嬋攝）

    高雄衛武營4月3日變恐龍樂園。（記者陳文嬋攝）

    高雄衛武營4月3日變恐龍樂園。（記者陳文嬋攝）

    高雄衛武營4月3日變恐龍樂園。（記者陳文嬋攝）

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