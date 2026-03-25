新北10組新創團隊前進台灣AI博覽會 青年局率隊

酷速科技有限公司共同創辦人范偲慧（左）與新北市青年局長邱兆梅（右）分享客製化液冷散熱技術。（新北市青年局提供）

台灣年度AI盛事「AI EXPO Taiwan 2026」台灣AI博覽會）今天起在台北圓山花博爭艷館展開，新北市青年局率領10家新創團隊參展，聚焦AI技術落地與產業場域應用，展現新北新創團隊在智慧建築、算力基礎建設、企業數位轉型與AI生活場域應用等多元創新能量，展期至3月27日，邀請民眾一同參觀。

「投資青年就是在投資城市的未來！」新北市青年局長邱兆梅說，面對AI的快速發展，青年局持續打造AI人才培育與創業支持系統，協助青年將創意轉化為被市場驗證的商業模式，並拓展海外市場，青年局也把握參與國內外展會的機會，帶領新創青年走向第一線，連結產業與市場，讓創業構想真正落地實現，期待新北新創團隊能在AI浪潮中，成為推動新北產業更新的關鍵力量。

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青年局指出，這次參展的新北團隊都以AI應用帶動產業升級與生活創新，涵蓋「智慧場域與建設升級」、「算力與永續應用」及「AI與生活場域」3大面向，其中「愛肯客科技股份有限公司」推出TAM AI市場情報平台，整合多元資料，協助企業即時掌握商機與市場動態；「康斯特科技股份有限公司」提供AI算力即服務（CaaS）與AIDC整體解決方案，協助企業以高效率擴展AI運算能力；「爍雲科技股份有限公司」則開發具長期記憶與情感辨識能力的AI虛擬角色互動系統，以因應高齡陪伴與智慧照護需求。

哥布林科技負責人林品爵說，希望藉由展會進一步拓展產業人脈與合作機會，去年在青年局的帶領下參與展會，得以即時掌握國際趨勢及AI產業最新發展方向，也讓團隊為企業打造的「一站式 AI 整合服務」獲得初步市場驗證，未來將持續強化產品成熟度，建立完善的展後客戶追蹤轉化機制。

新北市青年局率10組新創團隊參加AI Expo展會，展現AI落地應用實力。（新北市青年局提供）

哥布林團隊參與AI Expo展會，即時掌握國際趨勢及AI產業最新發展方向。（新北市青年局提供）

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