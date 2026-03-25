建築與科技領域成就卓越 潘冀、陳泰銘、秦永沛獲成大名譽博士

成大今日舉行名譽博士學位頒授典禮，圖為潘冀博士（左起）、陳泰銘博士、校長沈孟儒、秦永沛博士、教務長沈聖智。（成大提供）

國立成功大學今（25）日舉行名譽博士學位頒授典禮，分別頒授名譽建築學博士予建築大師潘冀，以及名譽工學博士予陳泰銘與秦永沛，表彰3人於建築與科技領域的卓越成就，以及對國家與社會的深遠貢獻。

潘冀是台灣首位榮膺美國建築師協會院士（FAIA）的建築師，代表作品涵蓋公共建築與高科技設施，他主持完成包括P4等級生物實驗室、台灣光子源同步輻射加速器等高難度工程。潘冀分享，建築對人類生活影響深遠，但社會重視仍有不足。他回憶大一時師長勉勵「志於道、據於德、依於仁、游於藝」，並將此奉為一生準則，強調建築設計應在功能、技術與人文之間取得和諧。

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國巨集團創辦人陳泰銘，從6人規模的零組件貿易商起家，透過擴產、併購與策略聯盟，將企業打造為全球被動元件龍頭之一，營運據點遍及25國。他回顧創業歷程，提及曾以年營收4億元申請上市卻屢遭退件，最終第四次才通過，成為今日企業發展的重要轉折。陳泰銘強調，擇業不必侷限產業或企業規模，「壞的行業也有好的公司」，關鍵在於洞察潛力；面對AI趨勢，也應主動理解並善用科技。

深耕半導體領域的秦永沛，長年帶領台積電維持製程技術領先與穩定產能，是產業界重要推手。他感謝母校與前輩栽培，並特別提到創辦人張忠謀所建立的核心價值，強調誠信正直與對客戶承諾，奠定台積電「技術領先、卓越製造、客戶信任」3大優勢，成為企業持續壯大的關鍵。

典禮由校長沈孟儒親自主持。沈孟儒表示，3位名譽博士皆曾榮獲成大「校友傑出成就獎」，該獎通過率不到1%，如今再獲名譽博士，堪稱在既有榮耀之上再加冕，極為難得。3人展現出的嚴謹踏實與專業精神，正是成大長年秉持的辦學核心，也見證學校在台灣工業發展與產業轉型中的關鍵角色。

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