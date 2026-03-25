週四晴朗微熱衝31度 入夜北台灣變天轉雨

週四各地大多為多雲到晴，僅東、南部有短暫陣雨，但晚間基隆北海岸及北部地區會轉為有短暫陣雨或局部雷雨。（記者塗建榮攝）

週四全台各地大多為多雲到晴，氣溫也明顯回升，中南部高溫可達31度；白天僅花東與中南部山區有零星陣雨，但晚起基隆北海岸及北部地區將轉為短暫陣雨或雷雨。這波不穩定天氣預估持續到週六，週日後隨風向轉南，全台回暖。

中央氣象署預報，週四各地大多為多雲到晴，花東地區有局部短暫陣雨，恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨，晚間鋒面接近，基隆北海岸及北部地區轉為有短暫陣雨或局部雷雨，晚間在外請攜帶雨具備用。另外，明晚夜間到清晨，馬祖及台中以北地區有局部霧或低雲影響能見度，請注意行車安全及航班資訊。

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氣溫方面，週四清晨受東北季風影響，天氣稍涼，各地低溫約18至22度，白天起，東北季風減弱，北部、東半部高溫23至26度，中南部高溫27至31度，南部近山區的平地或河谷甚至會更高一些；中午前後紫外線可達過量級，外出請注意防曬並多補充水分。

離島天氣方面，澎湖晴時多雲，20至25度；金門晴時多雲，16至22度；馬祖陰時多雲短暫陣雨或雷雨，14至16度。

未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週五至週六，東北季風再次增強，北部、東部地區及恆春半島降雨機率提高，中部地區也有零星短暫雨，北部及東北部天氣偏涼，高溫約21至25度，低溫約17至18度。週日至下週一，東北季風減弱轉偏南風，天氣穩定，僅東部與恆春半島多雲局部有零星短暫雨，氣溫也會回升，北部地區高溫可達約29度，中南部地區約32度，東南部地區約29度，但早晚仍偏涼。

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紫外線指數方面，基隆、新北、台北、宜蘭、花蓮、台東、連江為「中量級」；澎湖為「過量級」；其餘縣市則皆為「高量級」。

空氣品質方面，環境風場為東北風至東南風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；晚間馬祖及台中以北地區有局部霧或低雲影響能見度；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。

週四白天北部、東半部高溫23至26度，中南部高溫27至31度，南部近山區的平地或河谷甚至會更高一些。（擷取自中央氣象署網站）

週四的紫外線指數，基隆、新北、台北、宜蘭、花蓮、台東、連江為「中量級」；澎湖為「過量級」；其餘縣市則皆為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

週四的空氣品質，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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