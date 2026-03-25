連假挖寶去！左鎮化石園區推兒童限定優惠 KOKO陪你史前探索

左鎮化石園區將在4月3至6日推出兒童節限定優惠。（南市文化局提供）

迎接兒童節連續假期，台南市政府左鎮化石園區將於4月3至6日推出限定優惠，結合免費進場、互動體驗與趣味好禮，還有吉祥物KOKO驚喜陪玩，邀請親子來趟歡樂的史前探索之旅。

活動期間，12歲（含）以下兒童持健保卡或相關證件，即可免費入園，一起走進史前世界，為連假增添豐富有趣又寓教於樂的親子行程。

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文化局長黃雅玲指出，除了入園優惠之外，也規劃系列的互動亮點，增添趣味性，包含每天限量發放100支KOKO紀念筆，讓孩子留下專屬回憶；而該吉祥物也將不定時現身，與大小朋友合影，打造充滿驚喜的參觀體驗，讓孩子們在歡樂氛圍中親近博物館。

台南市長黃偉哲說，親子同行12歲以下學童免費入園優惠，家長更輕鬆安排行程，也讓小朋友有機會親近自然科學與史前文化，培養觀察、探索的興趣，邀請大家一起來體驗。他強調，透過文化場館規劃多元活動，希望讓孩子在遊玩中學習、在體驗中成長。

文化局提醒，兒童免費入園須出示有效證件兌換票券，紀念筆每日限量發放、送完為止，KOKO現身採不定時方式，相關優惠內容以現場公告為準。

迎接兒童節，左鎮化石園區連假期間邀請親子同遊。（南市文化局提供）

吉祥物KOKO驚喜陪玩，邀請親子來趟歡樂的史前探索之旅。（南市文化局提供）

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