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    首頁 > 生活

    乾旱水情吃緊！烏溪分區輪灌恐至5月 鳥嘴潭人工湖不取水

    2026/03/25 20:30 記者陳鳳麗／南投報導
    埔里的農田仰賴烏溪水灌溉，目前因乾旱未雨，有些灌區已實施「供ㄧ休一」輪灌。（記者陳鳳麗攝）

    埔里的農田仰賴烏溪水灌溉，目前因乾旱未雨，有些灌區已實施「供ㄧ休一」輪灌。（記者陳鳳麗攝）

    天氣持續乾旱不雨，中部水情吃緊，以烏溪水源灌溉的中彰投農田，因烏溪出水量銳減，已實施分區輪灌，農水署南投管理處表示，供應民生用水的鳥嘴潭人工湖已暫停從烏溪取水，4月水情也不樂觀，可能5月梅雨季才能停止輪灌。

    農水署南投管理處指出，中彰投農田有1萬多公頃仰賴烏溪水源灌溉，今年因乾旱不雨，影響各灌溉水圳的供水，從過年前就依不同水圳開始實施分區輪灌，大埔里地區的南烘圳區、北烘圳和守城圳區都「供一停一」輪灌。草屯地區的茄荖媽助圳系統分2區採「供三停三」輪灌；霧峰阿罩霧一、二圳也分2區，各「供三停二」和「供二停三」輪灌。

    農水署南投管理處也說，取烏溪水蓄留在六個湖區的鳥嘴潭人工湖，先前有協調只要烏溪出水量低於13CMS，鳥嘴潭人工湖即會暫停從烏溪取水，炎峰橋下的烏溪水量只剩7.26CMS，因此鳥嘴潭已停止取水。

    鳥嘴潭人工湖以供應草屯和彰化民生用水為主，據了解，雖已停止從烏溪取水，但因中彰投目前僅台中燈號變綠燈，彰投都照常，因此鳥嘴潭每日供水量照先前的草屯每日4萬噸、彰化每日9萬噸。

    鳥嘴潭人工湖已停止從烏溪取水，儲水量略減。（謝姓民眾提供）

    鳥嘴潭人工湖已停止從烏溪取水，儲水量略減。（謝姓民眾提供）

    鳥嘴潭人工湖滿水位時，與現在水位降低略有不同。（資料照）

    鳥嘴潭人工湖滿水位時，與現在水位降低略有不同。（資料照）

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