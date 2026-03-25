鶯歌陶博館「春遊三鶯」4/3起開跑 醃脆梅DIY體驗享早鳥優惠

新北市文化局與鶯歌陶博館及參與業者今共同在新北市府宣傳「2026春遊三鶯」系列活動。（記者黃政嘉攝）

新北市立鶯歌陶瓷博物館「2026春遊三鶯」系列活動將於4月3日至6月21日登場，館方指出，今年以「甕藏春梅」揭開序幕，結合春日梅子與陶藝文化，推出限定梅甕、梅酒及醃脆梅DIY，並規劃「春光同樂」精彩表演與「春市集」及6月的「春光漫步」小旅行3大主題，邀民眾走進三鶯地區，體驗手作樂趣、欣賞表演與漫遊市集。

鶯歌陶博館說明，醃脆梅DIY將於4月3日至26日的週末假期在陶瓷藝術園區風廣場舉行，由南投縣水里鄉槑休閒農業區發展協會講師帶民眾使用南投直送青梅製作脆梅，活動限定使用蝶型蓋鈕大甕，報名費每甕899元，現開放線上（https://reurl.cc/Dxdlbe）報名，3月31日前報名享早鳥優惠價799元，另搭配活動推出的4款限量小甕於陶博館文化商店及小陶窩販售。

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陶博館館長張啟文表示，「甕藏春梅」醃脆梅DIY活動自2001年推出以來深受民眾喜愛，每年春季以鶯歌陶甕結合南投青梅醃製體驗，今年推出設計款梅甕《春意》，以春日萬物復甦為設計靈感，甕身融入葉草高低紋理，呈現自然生長的律動，並以霧紫、青碧、晨藍與柔粉4款色彩，搭配蝶、梅、雲、花4款春日元素蓋鈕，其中「雲」造型取自陶博館公共藝術作品《彩雲呈祥》，由自然意象轉化為器物設計，甕蓋則施以珍珠釉色，在光線下反射細緻七彩光澤，展現春日百景意象。

陶博館指出，4月3日至6日的連假期間推出「春市集」，集結20組文創品牌攤位，並設置「三鶯職人瘋慢活」體驗型攤位，以三鶯地區工藝創作者為主軸，帶領民眾透過互動體驗，感受在地職人的生活節奏與工藝魅力。

此外，陶博館今年再度與在地酒廠合力酒業公司合作推出「蜜光．百花蜜梅酒」，以梅子及三峽鼎勝養蜂場天然百花蜜釀製熟成，如台灣在地風土的交融，口感甘潤柔和，可於陶博館文化商店購買。

新北市文化局長張䕒育表示，「春遊三鶯」結合陶博館與三鶯地區豐富的工藝與文化資源，透過陶藝體驗、展演活動及市集交流，讓民眾在春日感受地方文化魅力與生活美學，邀請大家走訪鶯歌與三峽，體驗藝術、工藝與自然風景，更多活動資訊可至「2026春遊三鶯」官網（https://www.springycm.com.tw/）查詢。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

「甕藏春梅」醃脆梅DIY，打造限量梅甕《春意》，鳶尾藍的甕身融入葉草高低紋理，搭配蝶型蓋鈕，3月31日前線上報名活動享早鳥優惠。（圖由鶯歌陶博館提供）

限量小梅甕《春意》以霧紫、青碧、晨藍與柔粉4款色彩，搭配蝶、梅、雲、花4款春日元素蓋鈕。（圖由鶯歌陶博館提供）

鶯歌陶博館攜手在地酒廠推出「蜜光．百花蜜梅酒」。（圖由鶯歌陶博館提供） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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