「幸福共享高雄GO」那瑪夏啟航 旗美偏鄉山城全納服務版圖

高雄市幸福共享高雄GO，今日在那瑪夏區正式營運，讓偏鄉旗美山城全面納入服務版圖，覆蓋率達100%。（民眾提供）

高雄市政府交通局今（25）日於那瑪夏區舉行「幸福共享高雄GO」正式營運啟用典禮，高雄市副秘書長王啓川並開心宣告服務正式上路，在今日，旗美偏鄉山城全面納入服務版圖，覆蓋率100%，達成市府落實偏鄉交通平權的目標。

副秘書長王啟川於典禮致詞時感性表示：「高雄市幅員廣大，相當於一個新北市加三個台北市。為了讓偏鄉不再路遙遠，我們自111年從美濃區開始，逐年向北推動幸福共享高雄GO，不僅比照公車收費、提供65歲長輩刷卡免費，更堅持聘用在地司機。這種在地人服務在地人的溫情，讓公共運輸不再只是冷冰冰的接駁，而是充滿鄰里溫度的幸福陪伴。」

請繼續往下閱讀...

交通局表示，幸福共享高雄GO自去年11月18日在那瑪夏啟動試營運後，截至目前已服務超過2500人次，打破傳統公車固定路線及班次的限制，採用點對點預約模式，將彎繞路程轉化為直捷運輸，大幅縮短長輩就醫、學子通勤及族人採買的時間，有效提升偏鄉民眾行動自主性及幸福感。

高雄市幸福共享高雄GO執行成效斐然，六龜區更榮獲交通部公路局114年度金運獎殊榮。該服務採預約制，營運區域內任意起迄點均可上下車，有需求者均可就近於熟悉的區公所、戶政事務所、各里辦公處、醫院、診所、學校、長照巷弄站及社區關懷據點等單位預約乘車，或撥打免費服務專線0800-660-696（那瑪夏#8）、Line官方帳號「高市交通局高雄GO」預約叫車，更多資訊可至高雄市政府交通局官網（網址：https://www.tbkc.gov.tw ）或幸福高雄GO（網址：https://www.khgo.net/Meinong/WebPage/PublicWebModule/pagMeinongmotc.aspx ）查詢。

高雄市幸福共享高雄GO典禮在那瑪夏布農族小朋友祈福報戰功的歌聲中揭開序幕。（民眾提供）

幸福共享高雄GO自去年試營運後，截至目前已服務超過2500 人次，打破傳統公車固定路線及班次的限制，讓山城居民更加方便。（民眾提供）

高雄市幸福共享高雄GO，今日在那瑪夏區正式營運，由副秘書長王啓川與高雄交通局長張淑娟主持啟用。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法