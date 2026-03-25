連結桃園市立美術館、兒童美術館 新建人行連通空橋竣工

桃園市立美術館總館（後）與兒童美術館的人行連通空橋已經竣工。（記者李容萍攝）

連接桃園市立美術館（本館）與兒童美術館的空橋月前竣工，正辦理驗收複驗，不過，仍要等美術館新建工程完工（進度約86%）、驗收才會同步啟用。

桃園市政府於2024年12月辦理「桃園市美術館新建人行連通空橋工程」，興建一座連接桃園市立美術館（本館）與兒童美術館的空橋，做為行人通往兩棟建築物間的便利廊道。

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市府新建工程處主任秘書趙士德表示，此空橋長約76尺、寬約5.4公尺、高度約12公尺（空橋屋頂），屬於大跨距鋼骨構造及鋼構屋頂的高架走廊，以鋼筋混凝土立柱，並設置磨石子地磚、玻璃欄杆、排水格柵及照明設備等，總經費約1.6億元。

趙士德提到，此空橋將市立美術館與兒童美術館相互串聯融為一體，使前往參觀及交流民眾，可由空橋通行於兩館之間悠遊往返，減少樓梯或地面通行的障礙及人流擁擠，確保行人流動安全與順暢，以利於美術館整體營運及管理；同時避免穿越馬路帶來的風險，為行人提供遮蔽與保護安全，幫助行動不便者更方便地到達各館空間，為整體建築增添獨特的視覺層次與城市美學。

市府文化局長邱正生也說，桃園市立美術館總館面積達2萬8275平方公尺，為地下2層及地上5層，1樓規劃為國際級大型展覽基地，展廳755坪、挑高9公尺；3樓為研究與敘事型中型展間；4樓則定位為跨域創新實驗場景，挑高達10.85公尺，可展出裝置、沉浸式多媒體與跨域科技作品，總館預計2027年完成工程點交，2028年正式開館營運。

至於營運將屆滿2年的桃園市兒童美術館為地下1層及地上4層，提供兒童美術館展覽廳、國際演講廳、兒童藝術教育中心、兒童美術教室、行政空間及輕食餐飲區等，透過多元方式學習，讓小朋友有個快樂的育成空間，是培養美學素質與專業展覽的教育場域。

桃園市立美術館總館（右）與兒童美術館（左）的人行連通空橋已經竣工。（記者李容萍攝）

開館營運將屆滿2年的桃園市兒童美術館。（記者李容萍攝）

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