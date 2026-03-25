百年運河寫盡悲歡 台南以法會與巡安為城市祈福

時光之河百年流轉，台南運河寫盡繁華與哀愁。（記者洪瑞琴攝）

台南運河開通百週年，這條橫越府城的「時光之河」，不只承載繁華記憶，也收藏著人間悲歡。今年紀念活動，除了重現昔日運河風華，更特別融入宗教儀式，為這條百年河道增添一層安頓身心的敬生命意涵。

回顧運河歷史，最為人熟知的，是日治時期轟動一時的「運河奇案」。當年已婚男子「吳皆利」與藝妓陳金快相戀，卻因身分與現實壓力難以相守，最終相擁投水殉情。事件發生後，金快原本隨身配戴的貴重飾品離奇消失，成為懸而未解的謎團，也讓此案更添傳奇色彩。這段故事其後被改編為歌仔戲、歌仔冊，並於1956年搬上銀幕成為《運河殉情記》，在民間流傳至今。

請繼續往下閱讀...

除了情愛悲劇，運河也發生過重大意外。1973年端午節期間，安平運河發生龍舟練習翻船事件，造成22人不幸罹難，成為地方記憶中難以抹滅的一頁。近年來，運河周邊仍偶有溺水事故發生，隨著時間推移，相關傳聞與民間說法，也為運河增添幾分神祕色彩。

因此，在百週年系列活動中，特別規劃宗教儀式，自4月8日至10日舉辦「冥陽界內諸類溺水孤魂滯魄拔度三朝法會」，透過傳統科儀安撫亡靈、祈願平安。4月11日則舉行「水陸巡安遶境大會師」，由鎮南天上聖母與開山王等神尊乘船巡遊運河，陸上神轎同步繞境，沿安平路至中正路環河街口，結合藝陣、表演與三獻禮，再現運河百年前開通盛況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法