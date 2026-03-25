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    首頁 > 生活

    完成抗旱井、淨水設施備戰 南科用水可提升至每日6.35萬噸

    2026/03/25 19:18 記者蔡文居／台南報導
    水車至安平水資源回收中心廠內取用回收水。（南市水利局提供）

    水車至安平水資源回收中心廠內取用回收水。（南市水利局提供）

    面對枯水期水情挑戰，台南地區目前每日需水量約為98.8萬CMD。南市府表示，透過備援系統，南科產業用水最高可提升至每日6.35萬噸，雖然整體供水尚屬穩定，但主要水庫蓄水量約為3成多。市府已完成抗旱井及大型移動式RO淨水設備整備，並配合中央滾動檢討供水策略。

    市長黃偉哲表示，南市民生及工業用水可正常供至5月底無虞，但呼籲市民朋友珍惜水資源，響應節水行動，確保台南在枯水期的挑戰下，仍能穩定供水。

    他指出，南市已建置安平、永康、官田、柳營、虎尾寮、仁德及安南等7座水資源回收中心，全面設置回收水取水點，每日可提供約1.8萬噸經二級處理的放流水，廣泛應用於道路洗街、抑制揚塵、植栽澆灌及緊急消防等用途，有效降低自來水使用壓力。目前每日平均取用量約4300噸，仍具擴大空間，將加強宣導，鼓勵機關及民眾踴躍使用。

    南市水利局說明，在再生水推動方面，市府已於永康、安平及仁德建置3座再生水廠，目前每日供應量達6.1萬噸，穩定支援南部科學園區等產業用水需求，為因應未來發展，市府已啟動擴廠工程，預計於116年將整體供水能力提升至每日8.8萬噸；另透過備援系統，最高可提升至每日6.35萬噸，以強化供水調度彈性。

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