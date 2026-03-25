貢獻文化古都農業發展 台南農民節表揚154單位、個人

台南市農民節表彰大會在走馬瀨舉行，現場有青農成果展。（南市農業局提供）

台南市今年度的農民節表彰大會在走馬瀨登場，來自各農業領域的154位模範單位與人員獲獎，肯定其在農業生產、農業推廣，以及農業技術傳承上的卓越貢獻，展現文化古都在農業領域上也有深厚實力與多元發展成果。

市長黃偉哲指出，表揚名單涵蓋模範農民與傑出農業推廣單位、傑出農業推廣人員等，共37類獎項，肯定農事專業人士持續深耕基層、精進技術、推動升級的努力與成就。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲表示，未來市府團隊將持續強化農業政策推動與資源整合，攜手農民、農會，還有產業鏈合作夥伴，共同推動智慧農業與永續耕作模式，為消費者提供更優質、安全的農產品，持續打造台南成為全國最具競爭力的農業大城。

黃偉哲特別提到李育儒、邱君偉、郭武德3人，榮獲第四屆「永續善農獎」，他們以科學監測，以及生態友善的策略為主要經營方向，不僅有效降低化學藥劑使用量，更提升品質與生產的安全，展現台南農業在氣候變遷挑戰下，兼顧產量穩定與市場競爭力的高度韌性。

農業局長李芳林補充說明，表彰對象多元，除了優良農戶、優良青年農民、模範水利小組長之外，也包含長期投入農業推廣、熱心協助農民的農會幹部，充分反映農業發展仰賴各界攜手合作，深獲農民與地方一致肯定。

農業局長李芳林（左）贈匾新任青農聯誼會總會長莊駿堉。（南市農業局提供）

鹽水區農會總幹事邱子軒（右）獲綠色照顧典範獎。（南市農業局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法