台北兒童月啟動 多元活動陪孩子玩中學

台北市兒童月起跑。（北市教育局提供）

台北市兒童月即將來臨！今（25）日由台北市副市長林奕華宣布啟動「2026台北兒童月」系列活動及相關優惠措施，4月份凡國小以下孩童持「兒童月歡樂地圖」即可享有各場館優惠活動，4月3日至6日持數位學生證及兒童卡免費搭乘捷運；此外還有北流劇場演出、夢想台北畫展、河濱騎乘集章等活動，讓孩子在玩中學、在城市中學習打造屬於自己的理想城市。

台北市教育局說明，此次活動除各校原有推動「翻轉上下課」（上課10分鐘、下課40分鐘）讓學生依興趣自主學習外，並規劃連續六週假日樂學活動，涵蓋生態永續、科技探索、國際跨域、閱讀書海及美感城市設計五大面向，引導孩子從多元學習中發想並描繪心中理想的城市樣貌，即日起至4月25日邀請親子至大台北河濱公園騎乘自行車，「追風補給站」活動串聯27個景點，完成6個景點掃描QR Code即可兌換摸彩券，讓孩子在踩踏中認識周邊特色景點，享受親子同遊、城市漫遊與探索自然的樂趣。

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另外，即日起至4月26日，「夢想台北」畫展將於國立台灣科學教育館B1廊道展出，透過孩童畫作呈現其心中理想城市的樣貌，展現對未來生活環境的想像與期待；4月4日至4月5日11時至17時與台北流行音樂中心合作辦理「北流歡樂島大劇院」活動，邀請YOYO家族、米特動物樂園及如果兒童劇團帶來多元表演，結合音樂、戲劇與互動內容，讓孩子在參與中感受表演藝術的魅力。

4月25日12時30分至20時30分，在信義區新光三越香堤大道辦理「童夢舞台」活動及體驗32個探索學習攤位，走入藝術場域感受城市創意能量；同日12時至16時，國父紀念館映池周邊集結6款大型工程車，將路面銑刨機、鏟土機及鋪裝機等機具帶入現場，讓民眾能近距離認識工程車功能與城市建設運作，理解維護道路品質與城市安全的重要性。

此外，還與小樹市集合作設置惜物共享與永續生活攤位，推廣資源循環與環境永續理念、設置行動書車提供多元主題書籍，讓閱讀融入活動情境之中，與福德隆劇場合作辦理草地劇場，以環保與創意為主軸透過生動活潑的劇情，引導孩童思考家庭成員間的合作與分工，深化性別平權觀念。更多活動詳情，可至「2026台北兒童月」主題網站（https://act.tp.edu.tw/2026/index）查詢。

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