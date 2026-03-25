澎湖湖西中小學語文競賽 第一名名單看這裡

湖西鄉國中小組語文競賽，在湖西國小舉行。（湖西鄉公所提供）

湖西鄉國民中小學語文競賽活動今（25）日落幕，共有121人參賽，項目包括國小說故事、國小朗讀、台灣台語朗讀、英語朗讀、演說、作文及書法等。

湖西鄉長陳振中對湖西國小教師們的辛勤工作表達衷心感謝。湖西國小作為競賽的承辦單位，校長辛武震、主任王有榮等全體老師的用心安排和努力工作，讓比賽順利進行，為學生們提供了一個展現才華和能力的舞台。

請繼續往下閱讀...

頒獎典禮上，陳振中希望透過每年的語文競賽活動，能夠激發學生對語文的興趣，從低年級開始，為他們提供更多展示自己的機會。這也是學生們日後參加全縣國語文競賽的最佳磨練，希望他們能夠在未來的比賽中爭取更好的成績。

語文競賽第一名名單如下：

國小低年級說故事-湖西國小楊育岱、國小組國語朗讀-沙港國小蔡惠芯、國小組台灣台語朗讀-龍門國小宋瑀婕、國中組台灣台語朗讀-湖西國中陳璿仲、國小組英語朗讀-西溪國小 陳彥廷、國中組英語朗讀-湖西國中張光希、國小組演說-龍門國小洪偉庭、國中組演說-湖西國中呂沛芯、國小中年級作文-龍門國小林禹書、國小高年級作文-西溪國小王梓席、國中組作文-湖西國中陳維真、國小中年級書法-隘門國小郭語喬、國小高年級書法-西溪國小洪羽彤、國中組書法-湖西國中鄭雯涵。

湖西鄉國語文競賽，由鄉長陳振中頒獎表揚。（湖西鄉公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法