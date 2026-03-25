為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    為什麼皮克敏明信片這麼多變電箱？ 前《Ingress》玩家解惑

    2026/03/25 20:29 即時新聞／綜合報導
    有前《Ingress》玩家解惑，為什麼台灣的皮克敏明信片很多是變電箱的原因。（擷取自社群平台「Threads」）

    有前《Ingress》玩家解惑，為什麼台灣的皮克敏明信片很多是變電箱的原因。（擷取自社群平台「Threads」）

    《Pikmin Bloom》近期在台灣爆紅，明信片是記錄皮克敏旅程的數位紀念品。有許多皮克敏玩家在網路上不約而同抱怨，「為什麼台灣的明信片是變電箱和醜公廟，毫無美感」，有個前《Ingress》玩家解惑，當初申請時沒有考慮美觀，因而申請了許許多多變電箱，Niantic後來把整個數據套用在《Pokemon Go》和《Pikmin Bloom》後，導致台灣玩家跟國外玩家交換明信片顯得拿不出手，他向皮克敏玩家說聲抱歉。

    《Ingress》是由Niantic Labs開發，在2012年11月開始於安卓平台測試，2014年7月登陸iOS平台。在遊戲中，全球各處存在著大量能量塔（Portal），可以在遊戲軟體中察看。能量塔都與實際地標關聯，除了既有的能量塔，玩家也可以提交申請將新的能量塔納入《Ingress》。Niantic Labs後續發行的《Pokemon Go》、《Pikmin Bloom》也沿用《Ingress》能量塔（補給站、道館、明信片）。

    有網友安慰原PO說，「其實國外也有許多醜明信片，拿到就蛋雕（丟掉）」，像是日本有很多佈告欄、國外有一堆告示牌、招牌、荒野建築物更醜。有玩家分享，以為在紐約中央公園拿到一堆美美的明信片，結果仔細一看是「紀念先人的牌子」、在荷蘭只會收到一堆橋跟公園，其實台灣的變電箱蠻好的、馬來西亞的都是拿督公，主要還長得幾乎一樣。

    不過也有前《Ingress》玩家不背這個鍋，認為是當初官方審核的問題，那個時候申請的點幾乎全被拒絕，只有變電箱特別容易過，不知道申請會過得標準在哪裡。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播