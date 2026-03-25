為什麼皮克敏明信片這麼多變電箱？ 前《Ingress》玩家解惑

有前《Ingress》玩家解惑，為什麼台灣的皮克敏明信片很多是變電箱的原因。（擷取自社群平台「Threads」）

《Pikmin Bloom》近期在台灣爆紅，明信片是記錄皮克敏旅程的數位紀念品。有許多皮克敏玩家在網路上不約而同抱怨，「為什麼台灣的明信片是變電箱和醜公廟，毫無美感」，有個前《Ingress》玩家解惑，當初申請時沒有考慮美觀，因而申請了許許多多變電箱，Niantic後來把整個數據套用在《Pokemon Go》和《Pikmin Bloom》後，導致台灣玩家跟國外玩家交換明信片顯得拿不出手，他向皮克敏玩家說聲抱歉。

《Ingress》是由Niantic Labs開發，在2012年11月開始於安卓平台測試，2014年7月登陸iOS平台。在遊戲中，全球各處存在著大量能量塔（Portal），可以在遊戲軟體中察看。能量塔都與實際地標關聯，除了既有的能量塔，玩家也可以提交申請將新的能量塔納入《Ingress》。Niantic Labs後續發行的《Pokemon Go》、《Pikmin Bloom》也沿用《Ingress》能量塔（補給站、道館、明信片）。

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有網友安慰原PO說，「其實國外也有許多醜明信片，拿到就蛋雕（丟掉）」，像是日本有很多佈告欄、國外有一堆告示牌、招牌、荒野建築物更醜。有玩家分享，以為在紐約中央公園拿到一堆美美的明信片，結果仔細一看是「紀念先人的牌子」、在荷蘭只會收到一堆橋跟公園，其實台灣的變電箱蠻好的、馬來西亞的都是拿督公，主要還長得幾乎一樣。

不過也有前《Ingress》玩家不背這個鍋，認為是當初官方審核的問題，那個時候申請的點幾乎全被拒絕，只有變電箱特別容易過，不知道申請會過得標準在哪裡。

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