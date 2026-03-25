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    首頁 > 生活

    桃園捷運綠線延伸中壢段 土建標再度流標

    2026/03/25 19:02 記者謝武雄／桃園報導
    桃園捷運綠線延伸中壢段土建標工程又二度流標，捷工局將進行第三次招標。（記者謝武雄翻攝）

    桃園捷運綠線延伸中壢段土建標工程又二度流標，捷工局將進行第三次招標。（記者謝武雄翻攝）

    桃園市議會定期會今由捷運工程局進行工作報告，藍綠議員關心捷運綠線延伸中壢（綠延）招標問題；局長劉慶豐說，機電標流標五次後已參考台中捷運，將經費由97.15億元提高至177.24億元，4月8日截止投標；至於土建標66.87億元，今進行第二次招標開標，因無廠商投標流標，目前規劃進行第三次公告招標。

    劉慶豐表示，延伸段核定361.59億元是8年前就匡列經費，近年來物價飛漲，以往軌道地下化每公里成本30億元，如今要百億元，對於土建標連續2次流標並不意外，未來還是會循機電標的模式，多次上網招標流標後，再參考台中捷運行情重新編列預算。

    綠線延伸中壢段機電標工程，包含新購捷運列車7列、14節車廂，必須和綠線號誌系統相容，才能達到一車到底的要求，目前綠線號誌系統採用德國西門子系統，其他公司要進場，必須解決相容的問題，影響了投標意願，金額提高後，原捷運綠線機電團隊投標比例將大增。

    綠線延伸中壢段自綠線G01建德興豐站起，向西延伸至台鐵中壢車站，與機場捷運A23、台鐵中壢站為共構車站，全長約7.2公里，沿線設1座高架、5座地下車站，計畫經費361.59億元，中央補助209.64億元，地方自籌152.13億元。

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