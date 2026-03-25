西嶼外垵築夢基地續案審查 鄉代李家萱盼資源更貼近需求

台灣夢兒少社區陪伴扎根計畫，李家萱應邀參加。（李家萱提供）

澎湖縣西嶼鄉外垵築夢基地辦理「台灣夢兒少社區陪伴扎根計畫」續案審查與查核作業，邀集縣府、在地社福與教育單位及相關培力團隊到場參與，針對兒少陪伴服務現況與後續發展進行檢視與交流。西嶼鄉民代表李家萱受邀出席，實地了解基地運作情形，並與各單位交換在地觀察。

基地目前服務12個家庭、19位兒童，內容涵蓋生活照顧、情緒支持及日常陪伴。審查過程除進行成果說明與環境觀察外，亦就偏鄉在人力配置、資源連結及服務延續性等面向進行討論，由服務團隊說明實務執行情形，讓在地運作更具體呈現。

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李家萱表示，從現場可以清楚看見第一線服務的負擔與限制，同時也觀察到孩子在穩定陪伴下逐步建立生活節奏。有家長反映，基地的存在讓家庭在照顧壓力上多了一份支持，這樣的回饋對在地團隊而言具有實質意義。她也特別提到，專案社工林建豪長期投入現場陪伴與個案關懷，對孩子的生活細節與情緒變化掌握細膩，功不可沒。

她指出，偏鄉兒少服務往往同時承接家庭與教育面的需求，挑戰長期存在。若制度無法理解現場實際狀況並回應於資源配置，服務容易停留在短期補助，難以形成穩定支持系統。李家萱也感謝外垵社區團隊、陪伴志工及餐食志工的持續投入，並肯定西嶼鄉公所在地協力的角色，讓服務得以穩定推進。她強調，孩子的成長需要時間累積，陪伴也需要持續支持，未來將持續關注西嶼地區兒少服務發展，將在地需求如實反映，讓相關資源更貼近實際需要。

西嶼外垵築夢基地，提供偏鄉小孩築夢機會。（李家萱服務處提供）

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