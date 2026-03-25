東山佛祖外巡十八重溪駐駕校園 國小師生熱情相迎

東山碧軒寺觀音佛祖外巡十八重溪境內，駐駕校園，小朋友熱情相迎。（東原國小提供）

台南年度宗教盛事之一的「東山碧軒寺觀音佛祖外巡十八重溪境內」已經展開，遶境各里庄頭，民眾虔誠敬拜，展現深厚的民間信仰與文化底蘊，隊伍駐駕東原國小，學童熱情相迎，活力十足。

東原國小親師生攜手社區民眾熱情迎接佛祖，展現地方與學校合作推動文化傳承的凝聚力，為了表達敬意，特地規劃展演活動，由榮獲全市傳統藝術比賽優等的十鼓隊擔綱開場演出，附設幼兒園則以舞獅，展現童真與活力，增添喜慶氛圍，場面熱烈。

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校方也安排學生依序進行「鑽轎腳」祈福儀式，讓小朋友在實際參與中，體驗傳統禮俗意涵，孩子們也虔心祈願身體健康、平安順遂，展現對傳統文化的尊重與認同。

今年的外巡範圍涵蓋十八重溪境內，包含東原里、南勢里、嶺南里、林安里、水雲里與南溪里等地，並依序駐駕各庄頭、宮廟，延續地方長年累積的宗教信仰脈絡，深化社區連結與文化認同。

校長莊雅惠表示，佛祖外巡進入東原國小，不僅是地方重要宗教活動，更具有深遠的意義，透過迎駕展演、文化體驗，讓孩子在生活情境中，學習與理解在地信仰文化，落實傳承與素養的教育目標。

校方感念佛祖庇佑，祈求親師生平安順利、學子健康成長，莊雅惠認為，該活動結合宗教信仰、藝術展演、文化教育，表現出東山人的熱情與特色，也讓地方傳統持續扎根、發展。

對於能在佛祖面前獻藝，十鼓隊二年級學生何祐名覺得開心，也感到榮幸，他提到，雖然過程中有點緊張，但全力以赴，完美演出，展現勇於登台的自信與責任感。

碧軒寺觀音佛祖外巡十八重溪境內駐駕東原國小，同學們「鑽轎腳」，祈求平安。（東原國小提供）

碧軒寺觀音佛祖外巡十八重溪境內，前進東原國小，駐駕校園。（東原國小提供）

碧軒寺觀音佛祖外巡十八重溪境內，前進東原國小，孩子們才藝表演，熱情相迎。（東原國小提供）

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