桃園市922名模範兒童藝文、科技雙亮點 高球小將、泰雅女孩受矚目

桃園市長張善政（中）出席模範兒童表揚，與10名具有代表性的亮點學生合影。（記者李容萍攝）

桃園市115年度模範兒童表揚活動今（25）日下午在國立中央大學舉行，以「藝心E藝．模力精彩」為主題，強調學童在藝術素養與數位科技雙軌並進卓越表現。市長張善蒞會頒獎，與全市922名模範兒童逐一合影。

今年選拔出10名具有代表性的亮點學生，包括僑愛國小張茲喬、瑞埔國小方允成、三和國小曾國璵、八德國小王宥昕、永順國小聶兆廷、楓樹國小王妤晏、同安國小廖宥翔、南崁國小毛宥翎、楊心國小汪鐿庭及三光國小陳穎昕。

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其中，僑愛國小張茲喬小二投入高爾夫專項訓練，訓練至今4年，在多項全國性賽事屢創佳績，曾於全國小學高爾夫錦標賽高年級女子組勇奪第一名，並於中華民國高爾夫協會及青少年聯賽中多次名列前茅，憑藉穩定技術與沉著臨場表現，更取得「2025 Taiwan Junior Open台灣青少年公開賽」參賽資格，展現接軌國際的潛力。她提到，之前看電視高爾夫球比賽覺得有興趣，便跟著爸爸一起學高爾夫，很感謝學校和父母支持，未來希望能朝高爾夫球國手邁進。

復興區三光國小陳穎昕為泰雅女孩，在校擔任六年級唯二的「小酋長」，協助學弟妹及維持秩序，並於桃園市語文競賽市決賽泰雅族語朗讀項目榮獲第二名，參與鄉土歌謠與原住民族說唱藝術競賽，多次獲得優等成績，並投入射箭運動，射箭成績表現亮麗。

張善政說，隨著教育多元化與數位化發展，桃園的孩子不僅在學術與品德上有穩定表現，更在各項專業競技、藝術創作及數位檢定中展現出極強的自主學習力，「藝心E藝」象徵孩子全心全意投入學習，並能跨越傳統與科技的界線，展現出「模力精彩」的領袖特質，成為校園同儕學習的榜樣。

桃園市模範兒童僑愛國小張茲喬。（記者李容萍攝）

桃園市模範兒童三光國小陳穎昕。（記者李容萍攝）

桃園市模範兒童表揚在中央大學舉行。（記者李容萍攝）

桃園市模範兒童表揚活動邀請永順國小直笛表演。（記者李容萍攝）

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