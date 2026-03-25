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    首頁 > 生活

    常租不到YouBike 盧秀燕：持續增加站點及車輛

    2026/03/25 18:48 記者蘇金鳳／台中報導
    民進黨市議員陳雅惠質疑台中市交通的便利性不足。（記者蘇金鳳攝）

    民進黨市議員陳雅惠質疑台中市交通的便利性不足。（記者蘇金鳳攝）

    台中市議會今進行市長施政總報告，民進黨市議員陳雅惠質疑，市府強調多項交通建設，如捷運七線齊發、YouBike倍增等多項成果，數字看起來很漂亮，但民眾實際感受卻有限，如目前只有一條捷運、租不到YouBike，只有站體看不到車輛，要求市府正視，提出更具體改善作為。

    市長盧秀燕回應表示，上任時台中YouBike僅325站，目前已增至約1400站以上，因使用需求大幅提升，才出現車輛不足情形，市府將持續編列預算，加強車輛與站點配置。至於捷運建設，盧秀燕指出，進度受中央審查與經費影響，若中央加速核定，整體期程可望縮短。

    議員陳雅惠表示，目前台中僅有捷運綠線一條路線，服務範圍有限，不少市民直言捷運是「看得到、搭不到」。尤其東區、南區、海線與山城地區，通勤仍高度依賴機車、汽車與公車。

    她強調，市民在意的不是規劃幾條捷運，而是「藍線何時能搭」、「整體路網何時到位」，以綠線歷時逾11年完工為例，未來多線推動恐面臨更長等待期。

    此外，陳雅惠更指YouBike雖然站點數持續增加，但尖峰時段仍常出現借不到、還不了的情況，民眾需來回尋找站點，里里有YouBike形同口號，而公車部分也面臨班次減少、等候時間拉長的問題，甚至影響學生通學，若公車運能不足，即使捷運完工，也難以串聯成完整交通網絡。

    盧秀燕表示，YouBike會持續增加。（記者蘇金鳳攝）

    盧秀燕表示，YouBike會持續增加。（記者蘇金鳳攝）

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