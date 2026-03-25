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    首頁 > 生活

    竹市中油油庫啟動公辦市地重劃 結合科技學校與社福功能

    2026/03/25 18:57 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市中油油庫廢庫後，已啟動公辦市地重劃，並結合科技學校與社福等功能規劃。（新竹市府提供）

    新竹市中油油庫廢庫後，已啟動公辦市地重劃，並結合科技學校與社福等功能規劃。（新竹市府提供）

    新竹市政府今天（25日）舉辦「中油油庫市地重劃工程」規劃設計說明會，是竹市近年來最大的公辦市地重劃，面積約11.4公頃，並規劃6.9公頃科技商務區、1.1公頃學校擴校用地、0.3公頃社福設施用地、2.7公頃公園兼兒童遊樂場用地及0.4公頃道路用地，結合產業、教育、社福等功能，預計7月辦理工程發包。

    市府地政處說明，位在公道五路的中油油庫民國43年啟用，曾扮演產業重要角色，後經多名立委民代奔走後廢止，隨著廠區退役，市府啟動「公道五路產業廊帶2.0升級計畫」，確定採公辦市地重劃推動整體開發，期開啟油庫再生計畫。中油油庫重劃區面積約11.4公頃，是竹市近35年來規模最大的公辦市地重劃案，將串聯一旁的竹科X基地、藝文高地及台肥科商園區，形成約38公頃產業廊帶。

    市府針對中油油庫重劃區結合產業發展、教育資源、社福服務與公共休憩等功能，會採新舊融合方式，保留基地歷史脈絡，並導入創新都市設計理念，規劃全台首座「星際探索主題共融公園」，結合國家太空中心設置教育互動場域，並用長達330公尺的空中步道串聯市定古蹟「取水口展示館」。另新設20公尺計畫道路「建美路延伸段」，設置共同管道（3.1公尺×3.1公尺），並納入路口安全改善、人本通行環境及排水滯洪等規劃，預計7月進行工程發包。

    新竹市中油油庫廢庫後，已啟動公辦市地重劃，並結合科技學校與社福等功能規劃。（新竹市府提供）

    新竹市中油油庫廢庫後，已啟動公辦市地重劃，並結合科技學校與社福等功能規劃。（新竹市府提供）

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