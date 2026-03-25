歷經17次流標！台南北門永衡橋追加預算終於動土

歷經17次流標，北門區永衡橋改建終於動土。（北門區公所提供）

台南北門的永衡橋雖然不到百米，卻是永隆里連接海埔養殖區的重要產業道路，由於墩柱鋼筋裸露，有危險之虞，地方爭取改建，但原本編列的經費趕不上工料雙漲，廠商沒有意願承攬，2年來歷經17次流標，鄉親無奈，在議員蔡蘇秋金等人的協助下，市府農業局配合追加預算，終於順利完成發包，今天熱鬧動土。

北門區長林建男表示，永衡橋是當地農漁產品對外輸送的要道，完工迄今已近30年，結構老舊，尤其墩柱被海水侵蝕嚴重，鋼筋裸露，引發安全疑慮，市府緊急編列經費，2024年開始推動改建，但進度卻原地踏步，主因是「標不出去」。

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林建男提到，受限於營建工料雙漲，原本編列的經費難以支應，加上永衡橋下有海底電纜，施工不易，影響廠商承攬意願，先後經歷高達17次的流標紀錄，過程極其坎坷，感謝蔡蘇秋金與永隆里長王益等地方人士的持續奔走，積極向市府反映基層需求，強調漁村交通建設與產業運輸不能中斷，成功爭取到配合物價波動追加預算。

永衡橋改建終於在第18次招標，順利由騰旺營造承攬，投入逾1400萬元，讓攸關居民通勤與農漁產運輸的安全道路正式進入施工階段，今天的動土典禮由蔡蘇秋金議員與市府團隊、地方仕紳等共同焚香祈福，祈求一切平安順利，早日完成。

蔡蘇秋金指出，永衡橋是北門往返海埔地區最關鍵的樞紐，對於在地農漁產品的對外輸送與居民通行相當重要，她積極與市府溝通，爭取將原本短絀的經費補足，讓預算與市場行情接軌，順利突破招標僵局，她也感謝市長黃偉哲對北門基礎建設的支持。

歷經17次流標，北門區永衡橋改建終於順利發包，正式啟動。（北門區公所提供）

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