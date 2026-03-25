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    首頁 > 生活

    中南部熱飆30度暖如夏！ 「這天」春雨報到全台幾乎濕答答

    2026/03/25 17:23 記者黃宜靜／台北報導
    未來溫度趨勢。（圖由氣象署提供）

    未來溫度趨勢。（圖由氣象署提供）

    未來一週有兩波鋒面通過！中央氣象署預報，明天（26日）東北季風減弱，到了深夜鋒面接近，週五、週六受到微弱鋒面、東北季風稍增強，北部、東半部地區有雨，到了下週二有另一波更強的鋒面帶來更多水氣，預估週二、週三各地天氣較不穩定，北部地區還可能出現雷雨的天氣型態。

    中央氣象署預報員劉沛滕表示，明天東北季風減弱，花東地區、午後中南部山區有局部的降雨，深夜鋒面接近，北部區域開始轉為局部雨或雷雨的情形。

    劉沛滕指出，未來一週有2道鋒面通過，其中一波是週五微弱鋒面、東北季風稍增強，會為北部地區帶來一些雨勢；週六東北季風減弱，天氣恢復穩定，僅東南部山區有午後陣雨情形，這個天氣型態會一直維持到下週一，不過到了下週一降雨區域會增加，午後北部山區有降雨，東半部地區也會有局部降雨機會。

    劉沛滕表示，下週二又有另一波鋒面通過、東北季風增強，週二、週三各地天氣較不穩定，北部地區有可能出現雷雨天氣型態，中部、恆春半島、東半部地區、南部山區有降雨機會，其他地區為多雲。

    溫度方面，劉沛滕指出，未來一週東北季風、鋒面對中南部影響較小，早晚溫度19-21度，白天30度，甚至南部近山區可能出現32度，日夜溫差較大；至於北部地區，未來一週早晚18-20度，白天溫度部分，週五鋒面通過期間22、23度，下週二鋒面通過期間，因為降雨影響，因此白天也只有25度左右，至於其他天都有25-28度。

    劉沛滕提醒，明天晚上到後天清晨馬祖、台中以北地區有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

    未來降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

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